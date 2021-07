Selbst im großen Titel-Rausch sind die italienischen EM-Helden in Gedanken auch bei ihrem ehemaligen Teamkollegen Davide Astori.

"Wir hätten ihn gerne heute hier bei uns gehabt", sagte Nationalmannschaftskapitän Giorgio Chiellini am Montag beim Empfang der Squadra Azzurra durch Staatspräsident Sergio Mattarella: "Wir möchten diesen Sieg gerne Davide Astori widmen."

Chiellini erinnerte mit diesen bewegenden Worten an einen früheren Weggefährten, der 2018 im Alter von nur 31 Jahren nach einem Herzstillstand verstorben war. Astori hatte 14 Länderspiele für Italien absolviert, ehe er in einem Hotelzimmer tot aufgefunden worden war.

Chiellini hatte schon kurz nach dem Finalsieg gegen England in einem emotionalen Instagram-Post erklärt, dass der gewonnene Titel weit mehr als nur ein Erfolg von und für die Mannschaft sei.

"Diese Gruppe hat auch in schwierigen Momenten nie ihre Seele verloren", sagte der 36-Jährige in Rom. Nur mit Teamarbeit könne so ein Ergebnis erreicht werden.