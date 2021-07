Vier Duelle, vier Siege: Die Turnierhistorie spricht vor dem EM-Finale am Sonntag (21.00 Uhr im LIVETICKER) klar für Italien. Die Squadra Azzurra hat sich gegen Endspielkontrahent England bislang je zweimal bei WM- und EM-Endrunden durchgesetzt.

Bei der EM 1980 schoss Marco Tardelli Italien in der Gruppenphase in Turin zu einem 1:0 (0:0)-Erfolg. 2012 in Kiew brachte der Elfmeter von Alessandro Diamanti den Europameister von 1968 ins Halbfinale. Nach torlosen 120 Minuten vergaben die Engländer Ashley Young und Ashley Cole vom Punkt (2:4 i.E.).

Bei der WM 1990 bescherten Roberto Baggio und Salvatore Schillaci dem Gastgeber in Bari beim 2:1 (0:0) Platz drei. 24 Jahre später in Manaus schossen Claudio Marchisio und Mario Balotelli beim Gruppenduell erneut ein 2:1 (1:1) für Italien heraus.

