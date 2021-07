Frauenfußball-Star Lena Goeßling hat nach der heftigen Attacke von Uli Hoeneß im EM Doppelpass für Toni Kroos Partei ergriffen.

"Ich finde es ein bisschen unfair, einen Spieler rauszupicken und ihm die Schuld zu geben, dass er verantwortlich ist zum Teil und dass es nicht geklappt hat (für Deutschland bei der EM, Anm. d. Red.). Da kann ich es schon verstehen, dass der Spieler so reagiert hat", sagte die ehemalige deutsche Nationalspielerin am Sonntagabend in SNICKERS Fan Talks bei SPORT1.

Hoeneß: "Kroos hat in diesem Fußball nichts mehr verloren"

Hoeneß hatte über den Mittelfeldspieler von Real Madrid ein vernichtendes Urteil gefällt. "Toni Kroos hat in diesem Fußball nichts mehr verloren. Das war das Hauptproblem", hatte der Ehrenpräsident des FC Bayern unter anderem die EM-Enttäuschung des DFB-Teams analysiert und damit insbesondere Kroos ins Zentrum seiner Kritik gerückt.

Kroos reagiert auf Hoeneß' Kritik

Kroos hatte mehrfach via Social Media reagiert. "Uli Hoeneß ist ein Mann mit großem Fußballsachverstand (auch wenn es für RTL nicht gereicht hat), wenig Interesse für Polemik und mit sich komplett im Reinen. Ähnlich wie sein Greenkeeper", twitterte der frühere Bayern-Spieler noch während der Sendung. (EM 2021, Finale: Italien - England im TICKER)

Nachdem der Tweet von Kroos im EM Doppelpass gezeigt wurde, sagte Hoeneß: "Wir leben in einer Demokratie. Jeder kann sagen, was er will. Wer austeilt, der muss auch einstecken können - und das tue ich."

Kroos konterte daraufhin wiederum via Twitter.

Der 31-Jährige, der mit Real und Bayern unzählige Titel gewonnen hat, beendete seine Karriere in der Nationalmannschaft kurz nach der Europameisterschaft.

