Es war die Situation in der 102. Minute, welche nach dem EM-Halbfinale zwischen England und Dänemark für Diskussion sorgte: War das ein Elfmeter oder nicht?

Englands Raheem Sterling ging im Strafraum nach zwei leichten Kontakten zu Boden. Schiedsrichter Danny Makkelie entschied auf Strafstoß, die Entscheidung blieb auch nach der Überprüfung durch den VAR bestehen.

Harry Kane konnte den Nachschuss des Elfmeters verwandeln und erzielte somit den 2:1-Siegtreffer für England.

Nach dem Spiel äußerte sich der gefoulte Sterling selbst. "Wir wussten, dass wir sie mit der Aggressivität und der Power, die wir haben, noch knacken würden. Ich bin in den Strafraum gegangen, er hat sein rechtes Bein rausgestreckt und mein Bein getroffen. Also ist es ein Elfmeter.", urteilte der Offensivmann.

Allerdings sahen nur wenige die Szene wie Sterling. Auch Ex-Schiedsrichters Manuel Gräfe gab seine Einschätzung beim ZDF zu dieser Situation ab und meinte, Makkelie habe "insgesamt zu hart entschieden".

So oder so: Die Entscheidung ist nicht mehr rückgängig zu machen. England trifft im Endspiel am Sonntag vor heimischer Kulisse in London auf Italien. (Ab 21 Uhr im SPORT1-LIVETICKER)

