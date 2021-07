Der EM Doppelpass auf SPORT1 diskutiert am Sonntag (ab 11 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM) über das DFB-Team und die Gründe für das Scheitern bei der EM 2021 sowie die wichtigsten Aufgaben für den neuen Bundestrainer Hansi Flick.

Zudem soll eine Bilanz der Ära von Joachim Löw gezogen werden.

Anzeige

Kohler und Kerner zu Gast im Doppelpass

Zu Gast bei Moderator Thomas Helmer und Co-Moderatorin Jana Wosnitza sind Jürgen Kohler, Weltmeister von 1990 und Ex-Spieler von Bayern und Dortmund, und Moderator Johannes B. Kerner. Ebenfalls zur Talkrunde gehören die SPORT1 Experten Stefan Effenberg und Mario Basler sowie SPORT1 Chefredakteur Pit Gottschalk und Tobias Holtkamp (Kolumnist und Podcaster).

Deutschlands beliebtester Fußballtalk wird an diesem Sonntag aus dem Set im Hilton Munich Airport Hotel gezeigt – allerdings noch ohne Publikum vor Ort. Der EM Doppelpass ist neben der Ausstrahlung im Free-TV auf SPORT1 auch im Simulcast-Livestream auf den digitalen SPORT1 Plattformen und via Facebook Live zu sehen und steht kurz nach Sendungsende als Video-on-Demand in der SPORT1 Mediathek sowie als Podcast zur Verfügung.

Alles zur Fußball-EM 2021 bei SPORT1: