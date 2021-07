Emotionale Worte von Italiens Kapitän Giorgio Chiellini.

Der erfahrene Verteidiger, der seinen ersten Titelgewinn im Trikot der italienischen Nationalmannschaft feiern durfte, meldete sich nach dem Sieg im EM-Finale gegen England via Instagram zu Wort.

Anzeige

"Doppelpass on Tour": Deutschlands beliebtester Fußballtalk geht auf große Deutschlandtour! Auftakt in Mainz und Frankfurt am 11. und 12. August - weitere Tourtermine und Tickets unter www.printyourticket.de/doppelpass oder unter der Ticket-Hotline (Tel. 06073 722740; Mo.-Fr., 10-15 Uhr)

"Danke an euch. An euch alle", schrieb Chiellini in seinem Statement. "Denn in diesem unglaublichen Abenteuer haben wir euch alle mitgenommen." (Die Stimmen zum Spiel)

hier . Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Instagram dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit, alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du Alle Akzeptieren Einmal Akzeptieren

Chiellini mit besonderer Titelwidmung

Ein paar Menschen wollte der 36-Jährige besonders hervorheben. "Der Schmerz derjenigen, die gelitten haben. Die Nöte derjenigen, die durch die Pandemie in die Knie gezwungen wurden. Der Wunsch, wieder leben zu können. Die Gesichter von Frauen, Männern, Alt, Jung, Kindern und denen, die unser Leben gerettet haben: die Ärzte", zählte Chiellini auf. "Sie haben uns geschubst. Sie haben uns geholfen. Sie haben mit uns gesungen."

"Das Ergebnis ist nur ein Teil des Spiels, aber dieses Ergebnis, dieser Sieg, diese Freudentränen sind euch gewidmet", stellte der Abwehrspieler klar und ergänzte: "Wir haben Geschichte geschrieben!"

Das wird Ronaldo nicht gefallen: Bonucci feiert mit Cola und Bier

Italien gewann den zweiten EM-Titel seiner Historie. Die Squadra Azzurra setzte sich mit 4:3 nach Elfmeterschießen durch. Nach 90 Minuten und der Verlängerung hatte es 1:1 gestanden. (EM-Finale: Italien - England zum Nachlesen im TICKER)

Alles zur Fußball-EM 2021 bei SPORT1:

Alle News & Infos zur EM 2021

Spielplan & Ergebnisse der EM 2021

EM-Liveticker

Tabelle & Gruppen der EM 2021

Alle Teams der EM 2021

Die Statistiken der EM 2021