Dänemark hofft auf die Fortsetzung einer emotionalen Reise, doch auch die Tschechen träumen vor dem direkten Duell vom Halbfinale. Für die beiden Überraschungsteams ist es womöglich eine einmalige Chance.

Es lockt ein packendes EM-Halbfinale in Wembley, ungebremste Euphorie in der Heimat und weiterhin die Möglichkeit auf den ganz großen Wurf - für Kasper Hjulmand steht die Bedeutung des Duells mit Tschechien und Überflieger Patrik Schick daher außer Frage. Dies sei "eine Chance", betonte der dänische Nationaltrainer vor dem Viertelfinale, "die wir vielleicht nie wieder bekommen". ( Alle News & Infos zur EM 2021)

Es ist die Stunde der Außenseiter, denn schon vor der Partie am Samstag (18.00 Uhr) in Baku steht fest, dass eines der beiden Überraschungsteams am Mittwoch in London um den Finaleinzug kämpft. Vor allem in Dänemark hoffen die Menschen auf den nächsten Höhepunkt dieser emotionalen Reise, die mit dem Zusammenbruch von Christian Eriksen so dramatisch begonnen hatte.

EM 2021: Dänemark spielt für Eriksen

"Es ist eine große Achterbahn", sagte der frühere Bayern-Profi Pierre-Emile Höjbjerg mit Blick auf den Turnierverlauf. Doch der nervenzehrende Kampf an jenem Abend vor drei Wochen schweißte das dänische Team offenbar zusammen - und dient längst als Motivation. Eriksens Platz am Tisch sei "immer noch da und er wird jeden Tag vermisst", versicherte Höjbjerg: "Wir tun das für ihn. Das weiß er." ( Spielplan & Ergebnisse der EM 2021)

Nicht nur das Drama um Eriksen und die Solidarität aus aller Welt beflügelt Dänemark in diesen Tagen. Es sind auch die Erinnerungen an die EM 1992, als Danish Dynamite im Endspiel in Göteborg gegen Deutschland (2:0) unverhofft zum Titel stürmte. "Wir stehen alle zusammen. Alle für einen, einer für alle, diese Werte haben sich gegenüber 1992 nicht groß verändert", sagte Höjbjerg. ( EM-Liveticker)

Aber die dänische Mannschaft habe bis zum Ziel "noch einen Weg zu gehen".

Nach dem berauschenden Sieg gegen Wales (4:0) ist die Vorfreude in Dänemark jedenfalls riesig. "Wir wollen das Beste aus dieser Chance machen", sagte Hjulmand, der bereits erklärt hatte, dass er keine Ergebnisse versprechen könne: "Aber ich kann versprechen, dass wir kämpfen." Der Leipziger Yussuf Poulsen, der zuletzt von einer Verletzung am Gesäßmuskel ausgebremst wurde, ist wieder dabei. ( Tabelle & Gruppen der EM 2021)

Tschechien stoppte Dänen schon einmal

Doch bei aller Euphorie wollen die Dänen Tschechien keinesfalls unterschätzen - ansonsten droht wie schon 2004 eine bittere Enttäuschung. Bei der bislang letzten Viertelfinal-Teilnahme bei einem großen Turnier scheiterte Dänemark an Pavel Nedved, Milan Baros und Co. (0:3), denn damals habe man geglaubt, "dass wir leicht an ihnen vorbeikommen würden", sagte Abwehrmann Mathias Jörgensen. ( Alle Teams der EM 2021)

Als Spielverderber könnte diesmal Schick eingreifen, der bei dieser EM groß aufspielt. Der Leverkusener ist der einzige verbliebene Torjäger im Turnier mit vier oder mehr Treffern - die Jagd auf Cristiano Ronaldo (5 Tore) ist eröffnet. "Natürlich würden wir uns wünschen, dass er den Goldenen Schuh gewinnt. Wir werden unser Bestes tun, um ihm dabei zu helfen", sagte Teamkollege Petr Sevcik. ( Die Statistiken der EM 2021)

Weitere Schick-Tore dürften nach dem Überraschungserfolg gegen die Niederlande (2:0) auch die Hoffnungen der tschechischen Fans befeuern - und die Erinnerungen an frühere Erfolge wecken. Seine Mannschaft habe "vielleicht nicht die großen Stars", aber Tschechien habe einen "wahnsinnigen Teamspirit", sagte Schick.

Sein Trainer Jaroslav Silhavy plant bereits den nächsten Coup: "Vielleicht können wir auch gegen Dänemark überraschen und sogar noch weiter kommen."

Tschechien - Dänemark: die voraussichtlichen Mannschaftsaufstellungen

Tschechien: Vaclik - Coufal, Celustka, Kalas, Kaderabek - Holes, Soucek - Masopust, Barak, Sevcik - Schick

Dänemark: Schmeichel - Christensen, Kjaer, Vestergaard - Stryger Larsen, Höjbjerg, Delaney, Maehle - Damsgaard, Braithwaite - Poulsen

