Österreichs Fußball-Nationaltrainer Franco Foda verspürt vor dem ersten großen Turnier seiner Trainerkarriere keinen Druck. "Im Gegenteil, wir können Geschichte schreiben, und das ist unser Ziel. Wir wollen das erste Spiel bei einer EM gewinnen", betonte Foda. Bei den bisherigen zwei Teilnahmen an EM-Endrunden (2008 und 2016) war der ÖFB-Elf kein Sieg gelungen.

Am Sonntag (18.00 Uhr/ARD und MagentaTV) trifft Fodas Mannschaft in Bukarest auf EM-Neuling Nordmazedonien. "Unser Ziel ist es, das Spiel unbedingt zu gewinnen", sagte Foda. In der Gruppe C mit den Niederlanden und der Ukraine will der deutsche Trainer "alles unternehmen, um das Achtelfinale zu erreichen". Die ÖFB-Elf landete am Samstagmittag in Bukarest, während Nordmazedonien schon seit mehreren Tagen in der Hauptstadt Rumäniens weilt.

Auch bei Kapitän Julian Baumgartlinger vom Bundesligisten Bayer Leverkusen ist die Vorfreude groß. Das Team sei bereits "im Turniermodus", die "Spannung ist langsam auf dem Höhepunkt", sagte er.

Auf welcher Position David Alaba spielen wird, habe Foda in Abstimmung mit dem langjährigen Star von Bayern München bereits entschieden. Nähere Informationen wollte der Trainer für sich behalten, wahrscheinlich ist ein Einsatz im offensiven Mittelfeld oder am linken Flügel.