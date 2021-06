Champions-League-Sieger Antonio Rüdiger (28) vom FC Chelsea ist zwei Wochen vor dem ersten deutschen EM-Spiel im Trainingsquartier der Nationalmannschaft eingetroffen.

"Willkommen, Champion!", twitterte der Mannschaftsaccount des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) am Mittwoch vor dem Länderspiel gegen Dänemark in Innsbruck (Testspiel Deutschland - Dänemark ab 21 Uhr im LIVETICKER).

Anzeige

hier . Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit, alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du Alle Akzeptieren Einmal Akzeptieren

Werner, Havertz und Gündogan werden am Donnerstag erwartet

Am Donnerstag werden Rüdigers Teamkollegen Timo Werner und Kai Havertz, einziger Torschütze im Champions-League-Finale von Porto gegen Manchester City am vergangenen Samstag, in Seefeld/Tirol erwartet. Auch City-Profi Ilkay Gündogan soll dann anreisen.

EM-Tippkönig gesucht! Jetzt zum SPORT1 Tippspiel anmelden

Die EM-Generalprobe des deutschen Teams steigt am Montag in Düsseldorf gegen Lettland.

Hier können Sie sich den PDF-Spielplan der Fußball-EM 2021 herunterladen und im Anschluss ausdrucken

In der Gruppenphase sind anschließend Weltmeister Frankreich (15. Juni), Europameister und Nations-League-Sieger Portugal (19. Juni) sowie Ungarn (23. Juni) die Gegner.