Frankfurt am Main (SID) - Die Schiedsrichter-Spitze der Europäischen Fußball-Union (UEFA) ist von den beiden deutschen EM-Unparteiischen überzeugt. Wie Daniel Siebert (Berlin) wird auch der Münchner Felix Brych im Achtelfinale bereits zu seinem dritten Einsatz kommen.

Brych leitet am Sonntag die Partie zwischen Belgien und Portugal in Sevilla (21.00 Uhr/ARD und Magenta TV). Siebert pfeift bereits am Samstag in Amsterdam das Spiel zwischen Wales und Dänemark (18.00 Uhr/ARD und MagentaTV).