Was für eine irre Wasserschlacht: (NEWS: Alles zur EM)

Wegen strömenden Regens hat die österreichische Fußball-Nationalmannschaft ihr Abschlusstraining kurzfristig verlegen müssen. (SERVICE: Der Spielplan der EM)

Der Rasen im Nationalstadion von Bukarest war nach einem heftigen Regenguss am Samstagnachmittag derart unbespielbar, so dass das Team um Ex-Bayern-Star David Alaba und den früheren Bremer Marko Arnautovic für die Übungseinheit in das Stadion von Steaua Bukarest ausweichen musste.

Shootingstar Christoph Baumgartner vom Bundesligisten TSG Hoffenheim nutzte den nassen Platz für einen meterlangen Bauchklatscher. Von seinen Mitspielern erntete der 21-Jährige Jubel und Applaus. (EM: Alle Tabellen der EM 2021)

Irre Szenen: Österreich mit Rutsch-Spaß nach Mega-Regen

Mehr noch: Die Österreicher erklärten die Aktion auch noch zu einer internen Challenge bei Tiktok.

Die ÖFB-Elf trifft am Sonntag (18.00 Uhr/ARD und MagentaTV) zum Auftakt der Gruppe C auf Nordmazedonien.

Danach stehen die Duelle gegen die Niederlande (17. Juni) und Ukraine (21. Juni) auf dem Programm.

Mit Sport-Informations-Dienst (SID)