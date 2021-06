Die Europameisterschaft liefert! Voll! Ab!

Die beiden Achtelfinalspiele am Montag waren beste Fußball-Unterhaltung. Erst lieferten sich Kroatien und Spanien ein episches Duell, das erst in der Verlängerung entschieden wurde (5:3), dann eliminierten die Schweizer den Weltmeister und Topfavoriten Frankreich auf nicht für möglich gehaltene Art und Weise.

In den Stadien standen die Fans Kopf, an den TV-Bildschirmen dürfte es nicht anders gewesen sein. Den wohl verrücktesten Abend erlebte ein Tippspiel-Teilnehmer, der den EM-Irrsinn offenbar vorhergesehen hat. Auf Twitter wurde ein Wettschein veröffentlicht - er zeigte die Wette eines Mannes, der 1,90 Euro auf ein 3:3 in beiden Spielen gesetzt hatte.

Und nach 90 Minuten stand es in beiden Partien jeweils Remis, mit seinem minimalen Einsatz kam der Tipper auf einen gigantischen Gewinn in Höhe von 42.750 Euro. Sekunden vor Schluss der Frankreich-Partie dürfte ihm zwar nochmal das Herz in die Hose gerutscht sein, als Kingsley Coman den Ball mit der letzten Aktion des Spiels an die Latte jagte - doch dann dürfte der Jubel wohl grenzenlos gewesen sein.

Ein anderer Tipper gewann sogar eine noch höhere Summe. Mit einem Einsatz von 5 Euro staubte er 106.875 Euro (!) ab.

Ein Tipper gewann sage und schreibe 106.875 Euro © Tipp-Weltmeister/Facebook

Aber bei Spielen wie diesen sind sowieso alle Fans Gewinner.

