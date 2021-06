Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft geht für den Sportwettenanbieter bwin fast auf Augenhöhe in das Duell mit Weltmeister Frankreich am Dienstag (21.00 Uhr/ZDF und MagentaTV). Sollte die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw zum EM-Start in München gewinnen, zahlt bwin 2,85 Euro für einen Euro Einsatz zurück. Die Sieg-Quote der Franzosen beträgt 2,65.

Einen EM-Triumph und eine Finalniederlage für die DFB-Auswahl (beides 9:1) hält bwin für unwahrscheinlicher als ein Aus in der Vorrunde (8:1).