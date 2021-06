Rückkehrer Mats Hummels sieht bei der deutschen Nationalmannschaft kurz vor Beginn der Fußball-EM (11. Juni bis 11. Juli) noch Verbesserungsbedarf.

"Ich denke, dass wir uns in jedem Fall steigern müssen", sagte der Innenverteidiger von Borussia Dortmund dem kicker (Montagsausgabe).

"Wir als Mannschaft und auch ich persönlich müssen noch besser werden, um bei der EM erfolgreich sein zu können."

Hummels: Hält das Knie?

Hummels will dazu beitragen, ist aber angeschlagen. Gegen Dänemark war der Verteidiger aufs Knie geprallt und musste dann auch im Training aussetzen.

Ihn plagen Probleme mit seiner Sehne. Diese sei "seit ein paar Monaten mal mehr mal weniger" gereizt. Dazu fährt er weiter fort: "Es wurde dann schon schwieriger für mich, weil das Knie doch sehr geschmerzt hat. Deshalb habe ich in den vergangenen Tagen im Training etwas kürzertreten müssen."

Jedoch sei das für ihn keinen Grund zur Sorge: "Ich bin sehr zuversichtlich, dass mein Knie mit Blick auf das Turnier kein Problem darstellt. Wir behandeln es sehr ausführlich und fleißig, hier bin ich in besten Händen." (Alles zum DFB-Team)

Hummels hat für das Turnier eine klare Zielsetzung.

Hummels macht Titelansage

"Ich will den Titel holen. Dafür sind wir hier. Auch wenn wir nicht der Topfavorit sind durch unsere nicht immer konstanten Leistungen in den vergangenen Jahren", sagte der Abwehrspieler.

"Wir wissen aber, dass wir die Fähigkeiten und die Waffen haben, jedes Spiel bei diesem Turnier gewinnen zu können."

Löw verrät: Das behindert Hummels

Nach seiner Rückkehr in DFB-Team steht der BVB-Star im Fokus. Er will aber ruhig bleiben und sich nicht anstecken lassen. Sein Vorhaben: "Keine Wunderdinge zu versuchen. Das wäre dann nicht ich – auch wenn die Leute immer über meinen Außenrist sprechen. Diese Pässe sind nicht das, was mein Spiel ausmacht."

Er betont zudem, dass es falsch wäre, "das Bedürfnis zu haben, jetzt allen zeigen zu müssen, dass ich hier den Unterschied ausmachen könnte."

Hummels warnt DFB-Team

Vielmehr geht es für ihn darum so zu spielen, dass er sich "gut ins Gesamtgefüge" einbettet. Er fügt hinzu: "Wenn ich bei der EM siebenmal unauffällig spielen würde und wir den Titel holen, wäre ich der glücklichste Mann, der hier rumläuft."

Allerdings warnt der Innenverteidiger sein Team bereits und hat die Blamage bei der WM 2018 im Hinterkopf: "Es darf uns nicht noch einmal passieren, das Team aus den Augen zu verlieren. Wir müssen als Mannschaft funktionieren."

