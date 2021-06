Weltfußballer Robert Lewandowski und Co. können aufatmen: Abwehrchef Jan Bednarek steht Polens Fußball-Nationalmannschaft im EM-Auftaktspiel am Montag (18.00 Uhr) in St. Petersburg gegen die Slowakei zur Verfügung. "Alle sind fit. Ich kann aus allen auswählen", sagte Nationaltrainer Paulo Sousa auf der Pressekonferenz am Sonntagabend nach der Ankunft der Mannschaft in Russland.

Bednarek hatte in den vergangenen Tagen in Polens EM-Camp in Danzig wegen einer Beinverletzung vorsorglich nur individuell trainiert. Erst am vergangenen Samstag war der Innenverteidiger des englischen Premier-League-Klubs FC Southampton wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen.

Im Kampf um eine möglichst gute Ausgangsposition für den Einzug aus der Vorrundengruppe E ins Achtelfinale setzt der portugiesische Coach ganz offenkundig auf Lewandowskis Torjäger-Qualitäten. "Uns muss es gelingen, so oft wie möglich in den gegnerischen Strafraum zu kommen und Chancen zu kreieren, dann haben wir auch die Qualität, das Spiel zu gewinnen", sagte der frühere Star von Pokalsieger Borussia Dortmund mit Blick auf den Bundesliga-Rekordtorschützenkönig vom deutschen Meister Bayern München.

Den EM-Ausfall von Lewandowskis verletzten Sturmpartnern Arkadiusz Milik (Olympique Marseille) und Krzysztof Piatek (Hertha BSC) hält Sousa für keine entscheidende Schwächung. Der 50-Jährige erwartet vielmehr auch von Dawid Kownacki vom Zweitligisten Fortuna Düsseldorf, für Durchschlagskraft im Angriff des früheren WM-Dritten sorgen zu können. "Natürlich sind Spieler wie Arkadiusz und Krzystof wichtig, aber unsere Philosophie hängt nicht von einzelnen Spielern ab. Dawid und auch Karol Swiderski haben zuletzt auch schon gezeigt, dass ich mich auf sie verlassen kann", meinte Sousa in Anspielung auf die letzten Tests vor dem EM-Turnier.

Die nicht zuletzt auch wegen Lewandowski hohe Erwartungshaltung in Polen an sein Team nach dem Vorrunden-Aus bei der WM 2018 in Russland ist für Sousa, der mit Dortmund 1997 die Champions League gewann, kein Problem: "Die Mannschaft und auch ich fühlen eine große Verantwortung. Wir spielen für jeden Einzelnen in Polen. Aber das ist ein sehr positiver Druck. Wir werden stärker sein als zuletzt."

