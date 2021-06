Den Haag (SID) - Die niederländische Fußball-Nationalmannschaft muss bei der EURO (11. Juni bis 11. Juli) auf Mittelfeldspieler Donny van de Beek von Manchester United verletzungsbedingt verzichten. Das gab der niederländische Verband KNVB am Dienstag bekannt.

Bondscoach Frank de Boer will keinen Ersatz für den 19-maligen Internationalen Van de Beek nominieren. Der 24-Jährige war im September vergangenen Jahres für umgerechnet 40,7 Millionen Euro von Ajax Amsterdam zum englischen Rekordmeister nach Old Trafford gewechselt.

Oranje tritt am Sonntag (21.00 Uhr) im ersten EM-Spiel in Amsterdam gegen die Ukraine an. Weitere Gruppengegner sind Österreich und Nordmazedonien.