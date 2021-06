Jetzt wird's ganz schön dünn hinten rechts!

Lukas Klostermann hat sich nach SPORT1-Informationen am Mittwoch im Training einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zugezogen und fällt mindestens für die letzten beiden EM-Gruppenspiele gegen Portugal und Ungarn aus. Sein Turnier-Aus ist wahrscheinlich.

Anzeige

DFB-Pressesprecher Jens Grittner: "Er ist in Behandlung und arbeitet individuell. Wir schauen von Tag zu Tag. Am Freitag gibt es den nächsten Check." Neben dem Leipzig-Profi fehlt Gladbach-Star Jonas Hofmann. Aufgrund seiner Knie-Probleme kann er noch nicht mit der Mannschaft trainieren.

Klostermann ist raus: Kann Joachim Löw einen Feldspieler nachnominieren? Die einfache Antwort: Nein!

Verwechslungsgefahr! Diese DFB-Stars werden zur Stolperfalle

Baku kann nicht nachnominiert werden

Bis zum 1. Juni musste der Bundestrainer der UEFA seinen von 23 auf 26 Spieler erweiterten EM-Kader gemeldet haben. Nachnominierungen von Spielern wegen Verletzungen oder Erkrankungen waren allerdings nur bis zum Auftaktspiel gegen Frankreich (0:1) möglich. Eine Ausnahmeregelung gibt es nur bei verletzten oder erkrankten Torhütern.

Ein möglicher Kandidat für eine Nachnominierung wäre U21-Europameister Ridle Baku gewesen. Der 23 Jahre alte Rechtsaußen hat beim VfL Wolfsburg eine ganz starke Saison gespielt. Er wird das Turnier aber weiterhin vom TV aus verfolgen müssen.

EM-Tippkönig gesucht! Jetzt zum SPORT1 Tippspiel anmelden

Warum wurde er Baku eigentlich nicht nominiert? U21-Co-Trainer Antonio di Salvo erklärt in der neuen Folge des SPORT1 Podcasts "Meine Bayern-Woche" (erscheint Freitag), dass Trainer Stefan Kuntz und er "relativ kurzfristig" erfuhren, dass Baku von Löw nicht nominiert wird: "Klar, Ridle hat mit seinen Leistungen in der Bundesliga viel Aufmerksamkeit erzeugt und er war schon zu Recht oben mit dabei. Am Ende ist es dann so, dass die A-Nationalmannschaft über extrem viele und viele gute Spieler verfügt."

Der SPORT1 Podcast "Meine Bayern-Woche" auf podcast.sport1.de, in der SPORT1 App und den gängigen Streaming-Plattformen Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Deezer und Podigee

Kimmich muss wohl weiter rechts ran

Klostermann mindestens zehn Tage raus, Hofmann weiterhin angeschlagen - was heißt das nun für Joshua Kimmich? Aus Mangel an Alternativen muss der Bayern-Star wohl weiterhin auf der rechten Seite spielen.

Hier können Sie sich den PDF-Spielplan der Fußball-EM 2021 herunterladen und im Anschluss ausdrucken

Weitere Optionen auf rechts sind Matthias Ginter und Emre Can. Der BVB-Star hat in der vergangenen Saison auf sieben verschiedenen Positionen gespielt und ist äußerst flexibel. Allerdings machte er nur drei seiner 40 Pflichtspiel-Einsätze für Dortmund auf rechts. "Wenn ich spielen darf, dann ist es mir egal, wo", sagte der 27-Jährige am Donnerstag. "Ich habe immer gesagt, dass ich mich überall einsetzen werde für die Mannschaft."

Ginter: So bereite ich mich auf Ronaldo vor

Matthias Ginter könnte ebenfalls als Rechtsverteidiger auflaufen, wird in der Dreierkette aber innen benötigt.

Alles zur Fußball-EM 2021 bei SPORT1: