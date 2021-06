Cristiano Ronaldo ist mit einem Doppelpack in die EM gestartet - und dennoch war sein Einfluss auf das Turnier bisher abseits des Platzes deutlich größer als beim 3:0-Sieg seiner Portugiesen gegen Ungarn.

Denn der Superstar unter den Superstars löste mit ein paar wenigen Handgriffen auf einer Pressekonferenz einen kleinen Erdrutsch aus. Der Stümper bereicherte die Euro um "Cola-Gate", indem er zwei Flaschen eines Getränke-Sponsors beiseite stellte.

Anzeige

Mit der Aktion sorgte er nicht nur für signifikante Bewegung auf dem Aktienmarkt, er schrieb das erste Kapitel einer bis jetzt anhaltenden Saga. Für die jüngste Ausgabe im bizarren Cola-Wirbel sorgten nun der englische Nationaltrainer Gareth Southgate und sein Mannschaftskapitän Harry Kane.

EM-Tippkönig gesucht! Jetzt zum SPORT1 Tippspiel anmelden

Das Duo stellte sich vor dem wichtigen zweiten Gruppenspiel der Three Lions gegen Schottland den Fragen der Journalisten. The Battle of Britain, ein Duell das zum 115. Mal ausgetragen wird - kein Spiel gab es auf Länderspiel-Ebene häufiger. Fußball-Rivalität pur also. (EM 2021: England - Schottland, 21 Uhr im LIVETICKER)

Man sollte meinen, die sportlichen Themen stünden im Vordergrund. Und dennoch musste das Duo - auf explizite Nachfrage - unter anderem erklären, warum sie darauf verzichteten, wie Ronaldo Cola-Flaschen vom Podium zu entfernen.

Southgate erklärt Bedeutung von Sponsoring

Vor allem Coach Southgate äußerte sich ausführlich - und richtete dabei den Blick auf das große Ganze. "Ich glaube es gibt viele Sponsoren im Sport und ihr Einfluss lässt ihn auf allen Leveln funktionieren. Vor allem im Amateursport in unserem Land braucht es viele Investitionen und ohne manche der Unternehmen, die investieren, wäre es sehr schwierig, die Gegebenheiten zu schaffen, die wir brauchen."

Ronaldo zielte mit seiner Cola-Aktion wohl vor allem darauf ab, dass der Softdrink ungesund sei. Southgate erklärte diplomatisch: Man müsse eben darauf achten, in Maßen zu konsumieren. Kane pflichtete seinem Trainer bei und brach ebenfalls eine Lanze für die Geldgeber: "Die Sponsoren haben das Recht zu haben, was sie wollen - wenn sie bezahlt haben."

Yarmolenko zu Cola: "Kontaktiert mich"

Und auch bei der Pressekonferenz der Ukrainer war Cola ein großes Thema. Der ehemalige Dortmund-Angreifer Andriy Yarmolenko wählte allerdings einen völlig anderen Ansatz als Ronaldo und Co. und positionierte nicht nur Cola sondern auch Heineken-Flaschen vor sich.

Hier können Sie sich den PDF-Spielplan der Fußball-EM 2021 herunterladen und im Anschluss ausdrucken

An die Kameras gerichtet sagte er, mit einem breiten Grinsen, dass die Getränke-Hersteller jederzeit mit Sponsoring-Verträgen bei ihm vorstellig werden könnten: "Kontaktiert mich!"

Ob er die Cola-Verluste der letzten Tage wieder wettmachen könnte, ist fraglich. Gegen den unglaublichen Einfluss von Ronaldo kommen nur wenige an. Am Samstag kann der Portugiese im Duell mit Deutschland dann auch wieder sportliche für Furore sorgen. (EM 2021: Portugal gegen Deutschland am Samstag ab 18 Uhr im LIVETICKER)

Alles zur Fußball-EM 2021 bei SPORT1: