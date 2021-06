Nach Zuschauerkritik an ARD-Fußball-Kommentator Tom Bartels, der angeblich zu einseitig den 4:1-EM-Erfolg Dänemarks am Montagabend in der Live-Übertragung gegen Russland kommentiert haben soll, hat das Erste den 55-Jährigen in Schutz genommen und um Verständnis gebeten. "Tom Bartels kommentiert die Spiele mit bestem Wissen und Gewissen aus einer neutralen Perspektive. Dass das in manch einer emotionalen Situation gegebenenfalls nicht immer gelingt, bitten wir zu entschuldigen", schrieb die Sportschau bei Twitter.

Der erfahrene Reporter, der auch beim deutschen WM-Triumph 2014 im Maracana-Stadion von Rio de Janeiro im Einsatz war, erklärte seine Vorgehensweise. "Grundsätzlich ist mein Anspruch natürlich, Fußballspiele mit Ausnahme der deutschen Nationalelf neutral zu kommentieren. Wer sich aber als Reporter von so einer Atmosphäre wie in Kopenhagen im Wissen der Vorgeschichte mit Eriksens Zusammenbruch nicht mitreißen lässt, sollte sich einen neuen Job suchen", sagte Bartels der Bild.

Im ersten EM-Spiel hatten die Dänen - neun Tage vor dem Russland-Spiel - mit 0:1 gegen Finnland verloren, wobei die Mannschaft unter Schock stand. Mittelfeld-Star Christian Eriksen war kurz vor der Halbzeit zusammengebrochen und hatte auf dem Rasen des Parken-Stadions reanimiert werden müssen. Der Sieg gegen die Russen bescherte dem EM-Champion von 1992 doch noch den Einzug in die K.o.-Runde.