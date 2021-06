Nach den positiven Coronatests bei Sergio Busquets und Diego Llorente soll die spanische Fußball-Nationalmannschaft noch vor Beginn der Fußball-EM geimpft werden. (SERVICE: Der Spielplan der EM)

Hier können Sie sich den PDF-Spielplan der Fußball-EM 2021 herunterladen und im Anschluss ausdrucken

Anzeige

Das kündigte das Gesundheitsministerium laut einem Bericht des öffentlich-rechtlichen Fernsehsenders RTE am Mittwoch an. (NEWS: Alles zur EM)

Zuvor war Kritik an der Entscheidung aufgekommen, das spanische Olympia-Team für Tokio zu impfen, die Fußball-Nationalmannschaft aber nicht. Spanien startet am Montag in Sevilla gegen Schweden in die EM. (NEWS: Alles zum DFB-Team)

EM-Tippkönig gesucht! Jetzt zum SPORT1 Tippspiel anmelden

Wegen der Coronafälle in der Mannschaft haben die Spanier einen "B-Kader" mit 17 Spielern gebildet, der sich in einer eigenen Blase aufhält und im Fall einer Team-Quarantäne gegen Schweden zum Einsatz kommen könnte.

Alles zur Fußball-EM 2021 bei SPORT1: