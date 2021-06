Bundestrainer Joachim Löw und sein Kapitän Manuel Neuer fiebern der Fan-Rückkehr beim EM-Start gegen Frankreich entgegen. "Ich freue mich auf die Zuschauer nach vielen Monaten der Leere in den Stadien. Es sind wieder Emotionen da. Das spürt man schon am Fernseher", sagte Löw vor dem Duell mit dem Weltmeister am Dienstag (21.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) in München.

14.000 Zuschauer sind dabei zugelassen. Bei diesem Gedanken empfindet Neuer "pure Freude". Er sei froh, "dass wir wie 2006 mit einem Spiel in München starten können". Die Unterstützung sei "sehr wichtig für uns". Man wisse, "dass wir den Fans etwas schuldig sind".