Dänemarks Kapitän Simon Kjaer hat vor der Partie gegen Belgien nochmals bekräftigt, dass die Mannschaft nun für ihren kollabierten Mittelfeldspieler Christian Eriksen spielen will. "Wir werden das Spielfeld gegen Belgien mit Christian in unseren Herzen und Gedanken betreten", schrieb der 32-Jährige in einer emotionalen Botschaft in den sozialen Netzwerken.

"Er gibt uns Ruhe in unseren Gedanken, was uns erlaubt, uns auf das Fußballspiel zu konzentrieren", ergänzte Kjaer: "Wir werden für Christian spielen, und wie immer für ganz Dänemark. Das ist die größte Motivation für uns alle." Der Schock werde zwar "für immer" bleiben, doch das einzig Wichtige sei, "dass es Christian gut geht", führte der Innenverteidiger aus.

Er sei "stolz darauf, wie wir als Team agiert haben und wie wir in dieser schwierigen Zeit zusammengehalten haben. Ich bin gerührt und sehr dankbar für die ganze Unterstützung", schrieb Kjaer weiter. Am Donnerstagabend (18 Uhr) bestreiten die Dänen gegen Belgien ihr erstes Spiel nach den dramatischen Ereignissen vom vergangenen Samstag.

