Joachim Löw hat die deutsche Fußball-Nationalmannschaft vor dem wegweisenden EM-Duell mit Titelverteidiger Portugal besonders motiviert. "Er hat uns nochmal heiß gemacht und uns gesagt, dass wir langsam in den Wettkampfmodus kommen müssen", sagte Joshua Kimmich bei MagentaTV über die Ansprache des Bundestrainers.

"Wir sind nicht hier, um Urlaub zu machen oder früh abzureisen. Es geht darum, dass wir das Spiel gewinnen und weiterkommen", betonte der Bayern-Profi. Toni Kroos ergänzte in der ARD: "Wir haben noch alle Möglichkeiten weiterzukommen. Es darf kein anderes Denken herrschen als ein positives."

Anzeige

Um gegen Weltstar Cristiano Ronaldo und Co. den fünften Turniersieg nacheinander einzufahren, müsse die DFB-Auswahl am Samstag (18.00 Uhr/ARD und MagentaTV) "noch offensiver denken und noch mehr riskieren", forderte Kimmich, ohne die "richtige Balance" zwischen Offensive und Defensive zu verlieren. Auch Kroos (31) betonte: "Wir müssen mehr in die gefährlichen Räume kommen."

Kimmich (26) glaubt, dass das portugiesische Spiel der deutschen Elf besser liegen könnte als das französische beim 0:1-Fehlstart in die EURO: "Die Portugiesen spielen einen Tick offensiver als die Franzosen. Ich glaube, dass wir da unsere Chancen bekommen, wenn wir zielstrebiger und mutiger auftreten."