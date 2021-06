Italiens Mittelfeldchef Marco Verratti steht auch im zweiten Gruppenspiel am Mittwochabend in Rom gegen die Schweiz nicht im 23er-Kader der Squadra Azzurra. Trainer Roberto Mancini hatte noch am Dienstag vor dem Abschlusstraining erklärt, dass er "ziemlich optimistisch" sei.

Der 28-Jährige von Paris St. Germain, der seit einigen Tagen wieder mit der Mannschaft trainiert, hatte sich Anfang Mai eine Bänderverletzung im Knie zugezogen und war seitdem ausgefallen. Möglicherweise kommt Verratti, Schlüsselspieler im System von Mancini, am Sonntag im letzten Spiel der Gruppe A gegen Wales zum Einsatz.