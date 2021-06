Wie geht es für Christian Eriksen weiter?

Am Donnerstag wurde der Star nach seinem Kollaps bei der Europameisterschaft gegen Finnland am Herzen operiert. Eriksen wurde ein Defibrillator eingesetzt, der bei möglichen neuen Aussetzern den Herzschlag wieder ankurbeln soll.

Diese Operation hat wohl weitreichende Auswirkungen für die Karriere des Mittelfeldspielers.

Eriksen mit Spielverbot in Italien?

Denn: Der 29-Jährige darf laut einem 2017 aktualisierten Protokoll des Cocis (Kardiologisches Organisationskomitee für Sportfitness) nicht mehr in Italien spielen. Das berichtet die Gazzetta dello Sport.

Laut den Vorschriften des Gesundheitssystems ist es in dem Land verboten, mit einem Defibrillator einen Kontaktsport auszuüben. (Eine besondere Geste für Eriksen)

Der Grund: Das Risiko ist laut Experten zu hoch. Bei einem Schlag eines Ellbogens kann der Defibrillator zerbrechen. Die einzige Hoffnung sei, dass der Defibrillator nicht dauerhaft eingesetzt wurde, sondern nur temporär, schreibt das Blatt.

Eriksen verlässt Krankenhaus am Freitag

Der Däne macht im Krankenhaus in Kopenhagen seit vergangenen Samstag große Fortschritte und ist bereits wieder in einem guten Zustand. Der Star hatte sich per Foto aus dem Krankenhaus gezeigt und unter anderem nach dem 1:2 gegen Belgien im zweiten Gruppenspiel bei seinen Mitspielern gemeldet. Er verlässt das Hospital am Freitag.

Die Zukunft ist dennoch ungewiss.

Eigentlich hat Eriksen bei Inter noch einen Vertrag bis 2024. Ein Wechsel in ein anderes Land scheint aber nötig.

Dabei zeigen andere Profis, dass eine Karriere mit Defibrillator möglich. So hat Daley Blind ebenfalls ein Gerät eingesetzt bekommen und ist aktuell mit der niederländischen Nationalmannschaft bei der EM.

In der Niederlande oder England dürfen Profis mit Defibrillator in den Ligen spielen.

