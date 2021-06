Die finnische Nationalmannschaft hat vor ihrem zweiten EM-Spiel am Mittwoch gegen Russland eine Grußbotschaft an Christian Eriksen geschickt. Das Team um Torjäger Teemu Pukki lief sich in der Arena von St. Petersburg in weißen T-Shirts mit der Aufschrift "Get well Christian!" warm.

Der dänische Offensivstar Eriksen war zum EM-Start gegen Finnland in Kopenhagen zusammengebrochen, Notärzte und Sanitäter retteten sein Leben mit einer Herzdruckmassage. Nach einer längeren Spielunterbrechung wurde die Partie wieder angepfiffen, Finnland gewann bei seiner EM-Premiere gegen sichtlich mitgenommene Dänen 1:0.

