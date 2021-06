Bayerns Münchens Lucas Hernandez sitzt bei Frankreichs zweitem EM-Gruppenspiel gegen Ungarn nur auf der Bank.

Der Linksverteidiger, der beim 1:0-Sieg zum Auftakt gegen Deutschland das Eigentor von Mats Hummels eingeleitet hatte, wird am Samstag in Budapest in der Startelf von Lucas Digne vom FC Everton ersetzt. Benjamin Pavard, der gegen die Deutschen mit Robin Gosens zusammengeprallt war, startet derweil auf der rechten Seite.