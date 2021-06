Frankreichs Außenstürmer Ousmane Dembélé hat sich möglicherweise am Knie verletzt. Wie Nationaltrainer Didier Deschamps am Sonntag dem Sender TF1 mitteilte, werde am Abend Dembele auf eine mögliche Sehnenverletzung untersucht.

Der 24-Jährige war am Samstag im zweiten EM-Gruppenspiel gegen Ungarn (1:1) in der 57. Minute ein- und 30 Minuten später wieder ausgewechselt worden. Am Mittwoch (21.00 Uhr) trifft Weltmeister Frankreich in Budapest in der dritten und entscheidenden Partie der Vorrunde auf Europameister Portugal.

Dembélé ist erst 24 Jahre alt, hat aber schon diverse Verletzungen hinter sich.