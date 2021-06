Es war ein Fiasko für die Grande Nation:

Mit einem 4:5 im Elfmeterschießen gegen die Schweiz hat Weltmeister Frankreich bei der EM völlig überraschend bereits im Achtelfinale Schiffbruch erlitten. Das Aus gegen die Schweiz, bei dem Superstar Kylian Mbappé durch seinen Fehlschuss zur tragischen Figur wurde, löste in der Heimat Entsetzen und heftige Kritik aus. (BERICHT: So sieht Mbappé seinen Fehlschuss)

Anzeige

Alles zum Kracher England - Deutschland im EM-Achtelfinale! SNICKERS® Fan Talks – das digitale Public Viewing zum Fußball-Event des Jahres mit Patrick Owomoyela und Linda Dallmann ab 17.45 Uhr LIVE im Stream

SPORT1 fasst die internationalen Pressestimmen und Reaktionen zusammen. (EM: Alle Tabellen der EM 2021)

FRANKREICH:

L‘Équipe: "Vernichtet. Von ganz oben abgestürzt. Nach einem unglaublichen Spiel schied Frankreich im Achtelfinale der EM gegen die Schweiz im Elfmeterschießen aus (3:3 n.V., 4:5 i. E.). Dieses außerordentliche Treffen wird die Geschichte des Wettbewerbs prägen."

hier . Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit, alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du Alle Akzeptieren Einmal Akzeptieren

Le Monde: "Endstation Bukarest, alles aussteigen! Als Favorit zu dieser EM 2021 gekommen, schieden Les Bleus aus. Die Geschichte ist grausam. Kylian Mbappé ist nun in einer Liste mit Platini, Zico, Baggio oder Beckham, die vom Elfmeterpunkt versagt haben. [...] Wir bekennen uns schuldig. Ein paar Stunden nach dem Ausscheiden gegen die Schweiz nach einem wilden Achtelfinale verstehen wir das Spiel der französischen Mannschaft immer noch nicht. Auch die Weltmeister selbst nicht, kein Zweifel. Die kurze und unruhige Nacht, die sie in ihrem Hotel in der Innenstadt von Bukarest, der rumänischen Hauptstadt, verbringen mussten, reichte nicht aus, um eine Antwort zu geben." (SERVICE: Der Spielplan der EM)

Le Figaro: "Es gibt Abende, an die man sich noch nach Jahren mit Freude oder Traurigkeit erinnert. Dieser Montag, 28. Juni 2021, ist in dieser Kategorie einzureihen. Leider wird diese Nacht, in der das französische Team gegen die Schweiz ausgeschieden ist, für diese Generation, die nach Siegen dürstet, für immer tiefe Spuren hinterlassen. Mit gesenktem Haupt und unter Tränen verließen die Weltmeister die Euro und Bukarest. Eines der größten Fiaskos in der Geschichte dieser Auswahl. Die Zeit für Abrechnungen und Einschätzungen wird sehr schnell kommen. Die Männer von Didier Deschamps haben die Erwartungen nicht erfüllt."

Hier können Sie sich den PDF-Spielplan der Fußball-EM 2021 herunterladen und im Anschluss ausdrucken

Le Parisien: "Ein Abwehr-Versagen. Von Anfang bis Ende und egal in welchem taktischen Schema - die Defensive der Bleus verbrennt sich an den Schweizern. Pavard hat einen Leidensweg durchlitten. Am Ende des Spiels sorgte der Hochmut der Franzosen dafür, dass es unnötig noch in die Verlängerung ging."

hier . Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit, alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du Alle Akzeptieren Einmal Akzeptieren

Libération: "Das Woodstock des Fußballs. Zwei Teams, die alles trennt, sorgen für ein unwahrscheinliches Hochamt des Fußballs. Die Schweizer werfen Frankreich am Ende eines monumentalen Spiels raus. Einen Vorsprung von zwei Toren hat Frankreich innerhalb von wenigen Minuten verspielt, und die Schwächen in der Abwehr haben sich in voller Größe gezeigt." (NEWS: Alles zur EM)

Ouest France: "Sie sind von ihrem Podest gestürzt - in einem Achtelfinale, das in der zweiten Hälfte völlig durchdrehte. Die kleine Schweiz - dynamischer, vereinter, besser organisiert - hat den Weltmeistern eine Lektion in Sachen Demut erteilt. Wir kennen die DNA dieses französischen Teams, den Siegeswillen, die Gruppendynamik, die Stärke, das Scheitern immer zu vermeiden - bis jetzt. Schade."

Alle EM-Spiele: Alle EM-Spiele im Konferenzticker auf SPORT1.de

20minutes.fr: "Eine Ohrfeige für Frankreich - verrückt, gewaltig, historisch. Im Nationalstadion von Bukarest, das an diesem Abend schwebte, stürzen die selbsternannten Topfavoriten aus sehr, sehr großer Höhe. Im Angesicht einer Schweizer Mannschaft, die wir hier natürlich nicht vergessen zu würdigen. Es ist ganz einfach, wir haben alles erlebt in diesem Achtelfinale."

SCHWEIZ:

BLICK: "Der geilste Sieg aller Zeiten. Sommer hext die Nati in das EM-Viertelfinale. Mon dieu! Die Schweiz wirft den Weltmeister raus. (...) Nach 67 Jahren ist der Achtelfinal-Fluch endlich besiegt. Im sechsten Anlauf seit 1954 schafft es die Schweizer Nati an einem großen Turnier erstmals wieder in ein Viertelfinale! (...) Die meisten Schweizer Helden jubeln mit der Hand auf dem Herz. Hand aufs Herz, so macht unsere Nati Spaß!" (NEWS: Alles zum DFB-Team)

EM-Tippkönig gesucht! Jetzt zum SPORT1 Tippspiel anmelden

Neue Zürcher Zeitung: "Unglaublich, aber wahr: Schweizer Fußball-Wunder geschehen. (...) Sie waren als Außenseiter ins Spiel gegangen gegen den klaren Favoriten aus Frankreich. Doch sie hatten den hochdekorierten Franzosen die Stirn geboten in einem Spiel, das zum Besten gehört, was die Schweizer jemals gezeigt haben. (...) Vladimir Petkovic und seine Spieler haben die Last der Geschichte abgelegt (...) Der Sieg gegen Frankreich gibt vor allem dem Schweizer Coach Recht – für sein Vertrauen in Führungsspieler wie Granit Xhaka, Xherdan Shaqiri und Haris Seferovic, in dieses Gerüst und diese Hierarchie, in diese offensive Strategie und in diese Mentalität, die oft angezweifelt worden ist."

Tages Anzeiger: "Ein Spektakel bis zum grandiosen Ende. (...) Was ist das für ein Abend. Was für ein Spiel. Was für ein Auftritt der Schweizer Mannschaft! Und vor allem: Was ist das für ein Ende! (...) Die Verwunderung ist in diesem Spiel schon früh da gewesen. Es ist die Verwunderung über diese Schweizer Mannschaft, über die Art, wie sie auftritt, wie sie ihre Nerven unter Kontrolle hat und mit einem Selbstverständnis spielt, als würde sie nie etwas anderes machen. Sie ist so, wie sich Vladimir Petkovic das in seinen Gedanken wohl ausgemalt hat."

SRF: "Schweiz gewinnt Spektakel-Achtelfinal und schafft Historisches! Endlich! Die Schweiz setzt sich gegen Frankreich 5:4 im Elfmeterschießen durch und steht im EM-Viertelfinal."

ENGLAND:

Guardian: "Dies wurde als die Nacht in Rechnung gestellt, in der Kylian Mbappé endlich die Euro 2020 beleuchten würde, und als er antrat, um Frankreichs fünften Elfmeter eines bisher fehlerfreien Schießens zu schießen, erschien der Gedanke, dass er verschießen könnte, leichtfertig. Dann zerriss Yann Sommer das Drehbuch, warf sich nach rechts und drehte sich in Ekstase davon und ließ den Wunderknaben auf den Knien zurück. Die Schweiz war durch, die Favoriten waren ausgeschieden, und während Frankreich behauptete, Sommer sei von seiner Linie abgewichen, hatte er immer noch einen Fuß auf den Beinen, als Mbappé zuschlug."

Daily Mail: "Favorit Frankreich wird von der Schweiz VERNICHTET, weil Kylian Mbappe im Elfmeterschießen den entscheidenden Elfmeter verschießt."

SPANIEN:

Marca: "Das Scheitern von Kylian Mbappe! Er wird die Nacht des 28. Juni in Bukarest nie vergessen. Es war wahrscheinlich der schlimmste Moment seiner Karriere."

ITALIEN:

Gazzetta dello Sport: "Ein denkwürdiger Montag lässt die Weltmeister aus der EM ausscheiden. Aber wenn das Ausscheiden von Kroatien gegen Spanien in Ordnung ist, ist das des Favoriten Frankreich mit der Schweiz sensationell."

DEUTSCHLAND:

kicker: "Die Schweiz wirft Frankreich raus: Sommer pariert im Elfmeterschießen gegen Mbappé - Im zweiten Achtelfinale am Montag kam es zum Nachbarschaftsduell zwischen dem amtierenden Weltmeister Frankreich und der Schweiz. Und was für ein Spiel es wurde: Über 120 Minuten gestaltete sich eine wilde Achterbahnfahrt voller Tore, Highlights und Zauber, an deren Ende das Elfmeterschießen anstand. Hier avancierte Kylian Mbappé zur tragischen Figur, Gladbachs Torwart Yann Sommer zum Helden."

SPIEGEL: "Weltmeister Frankreich scheitert im Elfmeterschießen an der Schweiz. In der 55. Spielminute stand Frankreich gegen die Schweiz bereits vor dem EM-Aus. Dann drehte die Star-Offensive auf. Die Entscheidung fiel erst im Elfmeterschießen, durch einen verschossenen Elfmeter von Kylian Mbappé."

Bild: "Das Schweizer SOMMERmärchen - Danke, Frankreich! Danke, Schweiz! Dieses Spiel war fabelhaft! Und eine riesige Sensation! Die Schweizer hauen Favorit Frankreich in einer grandiosen EM-Partie aus dem Achtelfinale. Gewinnen den ultimativen Showdown gegen den Weltmeister (8:7 n.E.)."

20minutes.de: "Diese Schweizer Nationalmannschaft zeigte Charakter, Kampf und Herz. Sie gab nicht auf und schaffte die Sensation. (..) Das Stadion tobte. Die Schweizer Nati hatte mit ihrer Leistung die Herzen der rumänischen Fans erobert. (...) Es war klar: Nun werden Helden geboren. Und der Held hieß Yann Sommer, der im Penaltyschießen den Elfmeter von Superstar Kylian Mbappé parierte. (...) Diese Generation von Spielern, die seit Jahren als goldene Generation betitelt wird, hat nun wirklich abgeliefert und sich schon jetzt unsterblich gemacht. Das Geschichtsbuch ist aber noch nicht geschlossen. Jetzt wartet Spanien."

Alles zur Fußball-EM 2021 bei SPORT1: