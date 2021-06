Die deutsche Nationalmannschaft ist als Titelverteidiger bei der WM 2018 trotz großer Erwartungen bereits in der Vorrunde ausgeschieden.

Drei Jahre ist das bittere Aus in Russland nun her - vergessen ist es aber noch lange nicht. Genauso wenig wie die zahlreichen Rückschläge seit dem Vorrunden-Debakel. Der Glaube an die Mannschaft von Bundetrainer Joachim Löw ist ein Stück weit verloren gegangen.

Das zeigt auch Deutschlands größte repräsentative Sport-Umfrage von bundesligabarometer.de, die von SLC Management in Kooperation mit SPORT1 durchgeführt wird. In der jüngsten Ausgabe des Votings geben ganze 25,1 Prozent der 5.339 Befragten an, dass sie mit einem erneuten Vorrunden-Aus des DFB-Teams rechnen.

16,5 Prozent glauben immerhin, dass die deutsche Nationalmannschaft die zugegebenermaßen äußerst schwere Gruppe mit Weltmeister Frankreich, Europameister Portugal und den Ungarn überstehen - für sie ist dann aber im Achtelfinale Schluss. Der Rest der Stimmen verteilt sich wie folgt: 23,5% erwarten ein Ausscheiden im Viertelfinale, 17,3% sehen den Einzug ins Habfinale.

Torschützenkönig? Es gibt einen haushohen Favorit

Vom Sprung ins Finale gehen die restlichen 17,6 Prozent der Fans aus, von ihnen glauben die meisten auch an den Titelgewinn (14,3 Prozent).

Dazu passend befinden 39,4 Prozent aller Umfragen-Teilnehmer, dass schon ein Einzug ins Halbfinale ein Erfolg wäre. Nur mickrige 3,9 Prozent halten den EM-Titel für ein "Muss." Im Favoriten-Ranking sehen die Fans die DFB-Auswahl auf Platz drei (14,3%), hinter Spanien (19,8%) und dem klaren Spitzenreiter Frankreich (38,4%). England kommt auf 11,2% der Stimmen.

Gefragt wurde auch nach dem wahrscheinlichsten Torschützenkönig der EM 2021. Der französische Superstar Kylian Mbappé vereinte dabei mehr als die Hälfte der Stimmen auf sich (56,1%), während Polens Robert Lewandowski (14,9%) und Romelu Lukaku aus Belgien (12,3%) die Plätze zwei und drei belegen.

