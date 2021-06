EM-Tipps heute am 21. Juni 2021: Prognosen und Wetten

Nach zwei Spielen führt Tschechien überraschend die Gruppe D mit vier Punkten und 3:1 Toren an. England ist punktgleich, hat aber nur ein Torverhältnis von 1:0. (NEWS: Alles zur EM)

Deswegen muss England heute die Tschechische Republik schlagen, um als Sieger der Gruppe D weiterzukommen. Den Tschechen würde ein Unentschieden reichen, weil sie mit fünf Punkten dann unerreichbar für Kroatien und Schottland wären, die jeweils einen Punkt auf dem Konto haben.

Anzeige

Schottland kann mit einem Sieg gegen Kroatien bestenfalls noch Dritter werden, da es die 0:2-Niederlage im direkten Vergleich unmöglich macht, die Tschechen zu überholen. (SERVICE: Der Spielplan der EM)

Kroatien kann mit einem hohen Sieg gegen Schottland und einer tschechischen Niederlage gegen England noch auf Platz zwei springen. Dazu müssen die Kroaten aber insgesamt vier Tore Differenz zu den Tschechen gut machen.

EM Wett-Tipps heute: England - Tschechien

Die Erwartungen an den teuersten Kader der Euro 2020 waren hoch. Umso größer ist die Enttäuschung der Engländer nach den ersten beiden Spielen. Sündenbock ist ausgerechnet Kapitän Harry Kane, der bei der WM 2018 noch Torschützenkönig war.

Bei der EM 2021 hat Kane in den ersten beiden Gruppenspielen keinen einzigen Torschuss abgegeben und wurde sowohl beim 1:0-Sieg gegen Kroatien als auch beim 0:0 gegen Schottland ausgewechselt.

Englands Trainer Gareth Southgate hat bestätigt, dass er am kritisierten Kapitän auch im letzten Gruppenspiel gegen Tschechien festhalten wird. (EM 2021: Tschechien - England, Dienstag ab 21.00 Uhr im SPORT1-Liveticker)

Hier können Sie sich den PDF-Spielplan der Fußball-EM 2021 herunterladen und im Anschluss ausdrucken

Immerhin stand die englische Defensive gut und ist bisher ohne Gegentor. Das könnte auch gegen Tschechien der Schlüssel zum Erfolg sein. Zudem dürfte England besonders gewarnt vor Patrik Schick sein. Der Leverkusener Stürmer erzielte bisher alle drei Tore für Tschechien bei der Fußball-Europameisterschaft. Seinen beiden Toren gegen Schottland ließ Schick gegen Kroatien einen Elfmeter folgen, nachdem er sich mit einem Ellbogenschlag eine blutige Nase geholt hatte.

Schick alleine sollte zu wenig sein, damit Tschechien auch im dritten Spiel eine Überraschung schafft. England wird nach den ersten beiden Spielen noch mehr auf seine starke Offensive setzen und Tschechien im Heimspiel im Londoner Wembley Stadion gewaltig unter Druck setzen.

Wir sind bei unserem EM-Tipp deswegen zuversichtlich, dass England seiner Favoritenrolle in diesem Spiel gerecht wird.

Unser EM-Tipp zum Spiel England - Tschechien: 3:0

Aufgrund der durchwachsenen Leistungen von England und den starken Auftritten von Tschechien ist England in diesem entscheidenden Gruppenspiel nicht so deutlicher Favorit wie vor der EM. Die Vorzeichen haben sich allerdings nicht wirklich geändert. England hat den wesentlich stärkeren Kader als Tschechien und wird aus einer guten Defensive das Spiel machen.

Die Wettquote für einen England-Sieg beträgt im Schnitt 1.60. Das ist gerade so an der Grenze des Chancen-Risiko-Verhältnisses. Ein Unentschieden könnte drohen, wenn Englands Offensiv-Leistung nicht wesentlich besser wird. Deswegen setzen Wett-Profis in der Regel auf Wettquoten um 2.00, damit man den Einsatz im Gewinnfall verdoppeln kann.

Alle EM-Spiele: Alle EM-Spiele im Konferenzticker auf SPORT1.de

Hierfür bietet sich eine Wette auf England mit Asian Handicap -1 an. Gewinnt England mit einem Tor Vorsprung, erhält man den Einsatz zurück. Gewinnt England mit mehr als zwei Toren Unterschied, beträgt die Gewinnquote 2.00.

Mehr Risiko und damit auch mehr Chancen bietet das Asian Handicap -1.5 mit einer Wettquote von fast 3.00. Hier muss England dann allerdings mit mindestens zwei Toren Vorsprung gewinnen.

EM-Tipps heute: Kroatien - Schottland

Vize-Weltmeister Kroatien steht nach den schwachen Spielen gegen England (0:1) und Tschechien (1:1) heute gewaltig unter Zugzwang. Die Schotten dürften nach dem beinahe sensationellen 0:0 gegen England ebenfalls hochmotiviert ins dritte Gruppenspiel gehen. (EM: Alle Tabellen der EM 2021)

Fakt ist, dass beide Teams zusammen nur ein einziges Turniertor aus vier Spielen vorzuweisen haben: das 1:1 von Kroatiens Ivan Perisic gegen Tschechien.

Das könnte auch das entscheidende Kriterium in diesem Spiel sein. Der kroatischen Erfahrung steht der schottische Kampfgeist gegenüber.

Ähnlich wie England hofft Kroatien, dass die Spieler ihre zweifellos große Klasse endlich unter Beweis stellen. Da Schottland trotz beherzter Auftritte bisher kein Tor bei dieser EM gelang, gehen wir davon aus, dass das auch gegen Kroatiens abgezockte Defensive nicht klappen wird. Zwar hat Kroatien bereits zwei Tore kassiert, allerdings war eins davon der Elfmeter von Tschechiens Schick und ein stark heraus gespieltes Tor der Engländer.

EM-Tippkönig gesucht! Jetzt zum SPORT1 Tippspiel anmelden

Unser EM-Tipp heute zum Spiel Kroatien - Schottland: 2:1

Die Wettanbieter sehen Kroatien als Favorit mit einer Siegquote von durchschnittlich 2.20. Ein Unentschieden gäbe maximal eine Quote von 3.90 und ein Schottland-Sieg eine relativ niedrige 3.30. (EM 2021: Kroatien - Schottland, Dienstag ab 21.00 Uhr im SPORT1-Liveticker)

Wenn man davon ausgeht, dass Kroatien mit Kramaric, Rebic, Modric, Perisic und Kovacic jede Menge Qualität hat, die in wichtigen Spielen wie diesem den entscheidenden Unterschied machen können, ist die Siegquote auf Kroatien sehr attraktiv.

In dieser torarmen Gruppe wäre eigentlich nicht von "mehr als 2.5 Toren" auszugehen. Allerdings werden beide Teams im letzten Gruppenspiel alle taktischen Vorgaben über den Haufen werfen, wenn das erste Tor fällt. Ein Unentschieden ist beiden zu wenig. Deswegen könnte man eine Wette auf "mehr als 2.5 Tore" bei einer Quote von 2.00 durchaus riskieren.

Alle unsere Wett-Tipps findest du hier im SPORT1-EM-Channel.

Alles zur Fußball-EM 2021 bei SPORT1: