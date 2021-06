Dieter Müller war als Dreifach-Torschütze der deutsche Held im Halbfinale gegen Gastgeber Jugoslawien bei der EM 1976 - und trotzdem mächtig angefressen! (EM-Achtelfinale: England - Deutschland 18 Uhr im LIVETICKER)

Den Grund hat er jetzt im im SPORT1-Podcast "Unsere größten Spiele. Deutschlands emotionale Fußball-Momente" verraten.

"Ich war total sauer, weil ich in großartiger Verfassung war und Jugoslawien uns ja schwindlig gespielt hat in der ersten Halbzeit", blickte Müller zurück. Erst in der 79. Minute kam der damalige Kölner beim Stande von 1:2 als Debütant ins Spiel - und drehte mit drei Toren die Partie.

Dieter Müller rettet Deutschland

"Dann hatte der Jupp Derwall die geniale Idee und hat zum Helmut Schön gesagt, dass sie jetzt mal den Dieter Müller bringen müssen, und dann hat er mich zum Glück für Deutschland eingewechselt. Und beim ersten Ballkontakt, nachdem der Rainer Bonhof die Ecken immer schön scharf geschossen hat, stand ich in der Luft und habe das 2:2 gemacht."

Es folgten zwei weitere Dieter-Müller-Tore in der Verlängerung: "Ich habe ja immer so ein bisschen in den Extremen gelebt, und es gab im Fußball auf diesem Niveau nie wieder so ein Debüt. Ich war wie im Rausch." (Ergebnisse und Spielplan der EM)

Im EM-Endspiel in Belgrad verlor die deutsche Auswahl im Elfmeterschießen (2:2 n.V., 3:5 i.E.) gegen die Tschechoslowakei. (Alles Wichtige zur EM 2021)

Dieter Müller erzielte in der regulären Spielzeit seinen vierten Turniertreffer zum zwischenzeitlichen 1:2, in der Bundesliga war der Mittelstürmer in 303 Spielen 177-mal erfolgreich. (SERVICE: Spielorte und Stadien der EM 2021)

Mit Sport-Informations-Dienst (SID)