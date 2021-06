Falls die deutsche Nationalmannschaft bei der EM das Viertelfinale erreicht, müsste Joachim Löw in der Abwehr umstellen.

Denn Matthias Ginter holte sich im Achtelfinal-Duell mit England (Deutschland - England JETZT im LIVETICKER) in der ersten Halbzeit nach einem Foul an Luke Shaw die Gelbe Karte ab.

Da der Innenverteidiger bereits in der Vorrunde gegen Portugal verwarnt wurde, muss Ginter im nächsten Spiel aussetzen. Bisher stand der Gladbacher in jedem Spiel in der Startelf.

Weitere DFB-Stars müssen zittern

Auch Joshua Kimmich, Kai Havertz, Ilkay Gündogan und Leroy Sané sind mit Gelb vorbelastet. Nach zwei und vier Gelben Karten müssen Akteure bei der EM für eine Partie aussetzen.

Nach dem Viertelfinale werden die Verwarnungen gestrichen. Damit wird verhindert, dass ein Spieler wegen einer Gelb-Sperre das Finale verpassen könnte.

Das deutsche Viertelfinale würde am Samstagabend um 21 Uhr stattfinden. Gegner wäre der Sieger aus der Partie zwischen Schweden und der Ukraine.

