Es waren schöne Bilder, aber mitunter auch höchst amüsante bis kuriose, die an Szenen aus vergangenen Dekaden erinnerten:

Ein Jahr später als geplant ist die paneuropäische Fußball-EM mit einer kurzen und alles in allem recht stimmungsvollen Feier eröffnet worden. (SERVICE: Der Spielplan der EM)

Im Römer Olympiastadion spielten 24 überdimensionierte Bälle, einer für jedes teilnehmenden Team, vor dem Auftaktspiel zwischen Gastgeber Italien und der Türkei die Hauptrolle der gerade mal 15-minütigen Show. (NEWS: Alles zur EM)

Auch ein Feuerwerk gehört bei der Eröffnungsfeier zur Fußball-WM in Rom dazu © Imago

Dabei muteten die Darbietungen allerdings höchst retro an: Auf dem Rasen sang der italienische Star-Tenor Andrea Bocelli die Arie "Nessun dorma" von Giacomo Puccini, auch die ehemaligen Fußball-Stars Francesco Totti und Alessandro Nesta hatten einen Auftritt. (EM: Alle Tabellen der EM 2021)

Die Altstars Francesco Totti (l.) und Alessandro Nesta ließen sich auf dem Rasen im Römer Olympiastadion blicken © Imago

Es folgte ein buntes Feuerwerk auf dem Stadiondach, ehe DJ Martin Garrix und die U2-Legenden Bono sowie The Edge den EM-Song "We are the people" präsentierten. Der Frontman der irischen Rockgruppe wurde dabei jedoch allein als Hologramm eingespielt, versprüht dabei ein Disco-Feeling längst vergangener Zeiten.

Aus Sicherheitsgründen infolge Corona war das Programm entsprechend eher bieder denn spektakulär ausgefallen - womöglich deshalb entstand ein nostalgischer Eindruck, mancher Beobachter fühlte sich gar an den Charme der 80er Jahre erinnert.

Ein Hologramm-Auftritt von U2-Frontman Bono schmückte die EM-Eröffnungsfeier © ARD

Besonders irritierend: Der Spielball wurde kurz vor Anpfiff durch ein ferngesteuertes Spielzeugauto zum Anstoßpunkt gefahren - wofür es im Netz denn auch reichlich Spott gab, immer wieder mit Anspielungen auf einen 1,70 Meter großen deutschen Ex-Nationalspieler.

"Phillip Lahm hat angerufen. Er möchte sein Auto zurück", frotzelte etwa User Harry Bo.

Auf den Tribünen saßen etwa 16.000 Zuschauer. Die EM hätte eigentlich schon am 12. Juni 2020 eröffnet werden sollen, war wegen der Pandemie aber um ein Jahr verschoben worden.

