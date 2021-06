Gute Nachrichten für Joachim Löw!

Noch am Montagabend hatte der Bundestrainer um die drei Stammspieler Antonio Rüdiger und Robin Gosens (beide hatten einen Infekt), sowie Ilkay Gündogan (Kopfprellung) gebangt. (EM-Achtelfinale: England - Deutschland 18 Uhr im LIVETICKER)

Nach SPORT1-Informationen werden alle drei Spieler im Achtelfinal-Kracher gegen England im Kader stehen. (Ergebnisse und Spielplan der EM)

Definitiv ausfallen wird damit nur Lukas Klostermann von RB Leipzig, der sich im DFB-Training nach dem ersten Gruppenspiel gegen Frankreich einen Muskelfaserriss zugezogen hatte.

Gosens soll in der Startelf gegen England stehen

Wie angekündigt hat Löw am Dienstag nach dem Frühstück und dem Anschwitzen mit mehreren Spielern Einzelgespräche geführt, sie auf ihre Aufgaben gegen England eingestimmt und sich nach ihrem Wohlbefinden erkundigt. (Alles Wichtige zur EM 2021)

Löw hofft, dass sich Gosens' Gesundheitszustand bis zum Anpfiff um 18 Uhr nicht verschlimmert. In diesem Fall soll der Star von Atalanta Bergamo in Wembley die linke Seite beackern. Der Bundestrainer will das Risiko eingehen. Nicht zuletzt, weil er weiß, was Gosens auf links zu leisten imstande ist. (SERVICE: Spielorte und Stadien der EM 2021)

Rüdiger will sich durchbeißen

Auch Rüdiger konnte am Dienstag schon wieder lachen und versprühte im Teamhotel gute Laune.

Der Abwehr-Hüne des FC Chelsea will sich gegen England durchbeißen und soll ebenfalls in der Startelf stehen.

Fragezeichen bei Gündogan bleiben

Fragezeichen stehen hinter dem Einsatz von Gündogan. Auch er wirkte im Teamhotel am Dienstag optimistisch und postete auf Instagram bereits, dass er bereit sei für das Achtelfinale.

Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird es bei ihm aber nicht für die Startelf reichen. "Er hat eine Kopfprellung", sagte Löw am Montag. Zugezogen hatte Gündogan sich diese im dritten Gruppenspiel gegen Ungarn (2:2).

"Ihm war gestern und vorgestern schwindelig bei hoher Belastung", verriet Löw am Montagabend: "Heute war es zum ersten Mal besser und über 30 Minuten gut." Gündogan machte im Abschlusstraining in Herzogenaurach am Montag sogar leichte Kopfbälle. Für den City-Star steht Leon Goretzka in den Startlöchern.

So ist der Plan bis zum EM-Achtelfinale gegen England

Nach dem Mittagessen erhalten die Spieler am Dienstag noch eine Ruhepause. Kurz vor der Abreise ins Wembley-Stadion wird Löw seine Stars zur Mannschaftssitzung zusammenrufen.

Direkt nach dem Abpfiff fliegt der DFB-Tross zurück nach Nürnberg. Um sich dann hoffentlich auf das Viertelfinale vorbereiten zu können.

Die mögliche Aufstellung: Neuer - Rüdiger, Hummels, Ginter - Gosens, Kroos, Goretzka, Kimmich - Müller, Gnabry, Havertz

