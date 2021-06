Endlich geht es los.

Am Dienstagabend trifft die deutsche Nationalmannschaft in ihrem EM-Auftaktspiel auf Weltmeister Frankreich. (EM 2021: Deutschland - Frankreich am Dienstag ab 21 Uhr im LIVETICKER)

In der Vergangenheit hat das Duell immer für Furore gesorgt, mit der etwas besseren Statistik für die Franzosen, die 14 von 31 Spielen gewinnen konnten. Deutschland ging zehnmal als Sieger vom Platz, sieben Partien endeten mit einem Unentschieden.

Zuletzt konnte das Team von Trainer Didier Deschamps am 16. Oktober 2018 einen 2:1-Sieg einfahren. Doch wie sieht es 2021 aus?

In einer repräsentativen Umfrage für das Bundesliga-Barometer glauben 48,7 Prozent der insgesamt 5204 Befragten an einen Sieg Frankreichs im ersten Gruppenspiel. 35,4 Prozent gehen von einem Remis aus und nur 15,9 halten einen deutschen Triumph für möglich.

Im Mittelpunkt des Zweifels steht seit Längerem schon Bundestrainer Joachim Löw. 11,2 Prozent der Befragten haben gar kein Vertrauen in den 61-Jährigen - 14,3 Prozent ein "weniger starkes".

Die Mehrheit versammelt sich in der Ruprik "teils/teils"; dort sind es 33,6 Prozent, während nur 3,2 Prozent ein "sehr starkes" Vertrauen verspüren - 14,7 Prozent ein zumindest "starkes".

Fans erwarten keinen deutschen Glanz

Interessant ist ebenso, dass die deutschen Fans keinen fußballerischen Glanz erwarten. Nur 15,1 Prozent gehen von "spielerischer Brillanz" des deutschen Teams bei dieser EM aus. Dafür erwarten 66,9 Prozent zumindest "kämpferischen Einsatz".

Im Vergleich zu Frankreich hinkt das Ansehen der deutschen Mannschaft ähnlich hinterher. So bekommen die Jungs von Bundestrainer Löw eine Gesamtnote von 2,86 (Skala 1-6), während Frankreich mit 1,68 glänzt.

Das betrifft auch das Trainerteam, das mit einer 3,7 abgespeist wird. Auf französischer Seite steht eine 1,98.

Eine klare Meinung haben die Befragten indes bei der Zuschauerfrage. 82,1 Prozent befürworten, dass wieder Fans in den Stadien zugelassen sind. Nur 17,9 Prozent sind dagegen.

