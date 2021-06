"Das Karma wartet an der Ecke", war in der spanischen Zeitung As am Montag zu lesen. Adressat der Botschaft: Rafael van der Vaart.

Nach dem Aus der niederländischen Nationalmannschaft im Achtelfinale der EM hatte auch die Marca den 109-maligen Nationalspieler verspottet: "Das hast du nun davon", schrieb die spanische Zeitung: "Rafa wird mindestens ein Jahr warten müssen, um sich seinen Wunsch zu erfüllen, gegen Spanien zu spielen. Schöne Grüße, Rafa." (Pressestimmen zum Aus von Oranje)

Die Mundo Deportivo ließ sich einen Kommentar ebenfalls nicht nehmen: "Er nannte Spanien schrecklich. Tja, und nun gingen die Niederlande nach einer perfekten Gruppenphase auf das Spielfeld, ohne eine Ahnung zu haben, wie sie gegen Tschechien spielen sollten. Alles ist ein Bumerang und kommt irgendwann zurück. Seine Aussagen, die sehr irreführend sind, haben sich gegen ihn gewendet."

Van der Vaart: "Spanien ist fürchterlich"

Ex-Profi van der Vaart, der für den Hamburger SV lange Jahre in der Bundesliga spielte, hatte die spanische Nationalmannschaft nach den ersten beiden Partien der Gruppenphase scharf kritisiert.

"Spanien ist fürchterlich, fürchterlich. Ich hoffe, dass wir gegen sie spielen. Sie haben nichts in der Mannschaft", hatte der 38-Jährige im TV-Sender NOS nach den beiden enttäuschenden Unentschieden der Spanier gegen Schweden (0:0) und Polen (1:1) gesagt.

"Das Einzige, was sie machen, ist den Ball von der einen zur anderen Seite zu schieben. Sie haben keinen Spieler, der den finalen Pass spielen kann", ging van der Vaart ins Detail. Die Kritik des früheren HSV-Kapitäns hatte direkt Reaktionen aus dem spanischen Lager hervorgerufen.

Koke erinnert an WM-Finale 2010

"Er will seine eine Minute öffentliche Aufmerksamkeit haben", sagte Mittelfeldspieler Koke dem Radiosender Cadena Cope: "Ich habe ihn oft spielen sehen. In unserem Teamquartier hängt ein Foto von Iniestas entscheidendem Tor im WM-Finale 2010, auf dem er nur daneben steht."

Damit spielte Koke auf das Finale der WM in Südafrika an, in dem die Spanier gegen die Niederlande - mit van der Vaart - nach Verlängerung triumphierten. Zu einem solchen Endspiel wird es nach dem überraschenden Scheitern der Elftal gegen Tschechien (0:2) bei dieser EM nicht kommen.

