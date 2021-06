Harsche Kritik vom ungarischen Nationaltrainer!

Marco Rossi hat sich kritisch über Superstar Cristiano Ronaldo geäußert und erklärt, dass ihm die Art des Portugiesen bisweilen auf die Nerven gehe.

Provokanter Jubel von CR7

"Ronaldo ist ein großartiger Champion, aber manchmal kann er nervig sein", sagte Rossi in der Gazzetta dello Sport.

Besonders der Torjubel des Juve-Stars beim Sieg von Portugal gegen Ungarn stieß Rossi sauer auf. "Nach dem Elfmeter gegen uns hat er gefeiert als hätte er im Finale getroffen. Die Menschen bekommen diese Dinge mit", erklärte Rossi.

Im ersten Gruppenspiel verlor Ungarn mit 0:3 gegen die Portugiesen, Raphael Guerreiro brachte Portugal erst in der 84. Minute in Führung. Ronaldo erzielte in der Schlussphase zwei weitere Tore, das erste davon vom Elfmeterpunkt.

Nach dem verwandelten Elfmeter drehte der 36 Jahre nach rechts ab und jubelte demonstrativ vor der ungarischen Kurve.

Ein möglicher Grund für den provokanten Jubel: Ronaldo wurde laut portugiesischer Medien während der Partie von ungarischen Fans in der Puskas Arena übel beleidigt.

Die ungarische Nationalmannschaft schied nach dem 2:2 gegen Deutschland als Gruppenletzter aus der Europameisterschaft aus.

