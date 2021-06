Zwei Spiele, zwei Niederlagen und kein Tor: Das ist die bittere Bilanz der Türkei bei der Europameisterschaft. Nach dem 0:3 zum Auftakt gegen Italien gab es am Mittwochabend ein 0:2 gegen die Waliser.

Die Mannschaft von Trainer Senol Günes, vor der EM von einigen Experten als Überraschungskandidat gehandelt, steht vor dem letzten Gruppenspiel gegen die Schweiz mit dem Rücken zur Wand. (NEWS: Alles Wichtige zur EM)

Entsprechend hart fällt die Kritik am Bosporus aus. SPORT1 präsentiert die Pressestimmen aus der Türkei.

Hürriyet: "Lasst uns nach Hause gehen. (...) Die Türkei war nicht so wirkungslos wie im Spiel gegen Italien, aber es ist sehr schwer zu sagen, dass sie so effektiv war, wie wir es uns erhofft hatten. Şenol Güneş hat nach dem Italien-Spiel die erwarteten Änderungen in der Startelf und im Mittelfeld vorgenommen, aber gegen Wales, von dem wir wussten, dass es uns den Ball überlassen würde, machten diese Änderungen keinen kreativen Unterschied." (SERVICE: Der Spielplan der EM)

"Die Ergebnisse der Gegner werden unser Schicksal bestimmen"

Fanatik: "Eine Nacht wie ein Albtraum. Sollte es so sein? Wir haben mit unserer besten Generation an der EM teilgenommen. Wir haben null Punkte in zwei Spielen geholt, kein Tor geschossen und brauchen jetzt ein Wunder. (...) Die Ergebnisse der Gegner werden unser Schicksal bestimmen."

Posta: "Die Türkei, die das Feld gegen Italien und Wales geschlagen verließ, machte eher durch ihr schwaches Spiel als durch die Niederlagen auf sich aufmerksam. Die Türkei, die von einigen ausländischen Korrespondenten und Kommentatoren vor dem Turnier als 'heimlicher Favorit' bezeichnet wurde, blieb so geheim, dass niemand es bemerkte. Die allgemeine Meinung ist wie folgt: Leider ist die Türkei die schlechteste Mannschaft des Turniers."

SÖZCÜ Spor: "Wales-Schock für die Türkei! Unsere Hoffnungen sind Wundern überlassen. (...) Unsere Jungs haben nicht geglaubt. Die türkische Wand ist durchbohrt. Obwohl wir in der Qualifikation nur drei Tore in zehn Spielen kassiert haben, sind es jetzt schon fünf in zwei Partien."

Milliyet: "Sonnenfinsternis." (Anm. d. Red.: Wegen Senol Günes - Günes heißt "Sonne")

Sabah: "In Aserbaidschan, wo wir uns zu Hause fühlen, haben wir verloren."

Akaam: "Erschöpfte Jungs."

