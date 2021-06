Erst in der Verlängerung wurde Italien im EM-Achtelfinale gegen Österreich seiner Favoritenrolle gerecht.

Nach dem 2:1 in London feiert die italienische Presse die erlösenden Joker nach einer weiteren "magischen Nacht". In Österreich herrscht nach der knapp verpassten Sensation hingegen große Trauer. Die Medien würdigen die Leistung von David Alaba und Co. aber in den höchsten Tönen.

SPORT1 präsentiert die internationalen Pressestimmen:

ITALIEN:

Gazzetta dello Sport: "Ja, Italien, wir sind im Viertelfinale! Chiesa und Pessina kommen und eliminieren Österreich." (Das Spiel zum Nachlesen im Ticker)

Corriere dello Sport: "Italien steht im Viertelfinale: Chiesa und Pessina schlagen Österreich in der Verlängerung. Die Azzurri qualifizieren sich nach einem Spiel mit großen Qualen. Die Spieler, die von der Bank kamen, waren entscheidend. Der letzte Treffer von Kalajdzic war unnötig. Das Tor von Arnautovic wird durch den VAR annulliert."

"Italien leidet, zieht aber ins Viertelfinale ein"

Tuttosport: "Magische Nacht! Italien leidet, zieht aber ins Viertelfinale ein. Chiesa und Pessina entscheiden das Spiel in der Verlängerung. Österreich unterliegt."

Corriere della Sera: "Italien weiter, braucht aber die Verlängerung. Ronaldo oder Lukaku erwarten uns im Viertelfinale. Spinazzola ist auch weiterhin der Schlüsselspieler." (Spielplan & Ergebnisse der EM 2021)

La Repubblica: "Italien im Viertelfinale, aber was für eine Qual: Chiesa und Pessina bezwingen Österreich in der Verlängerung mit 2:1."

"Chiesa und Pessina tilgen das Leid"

La Stampa: "EURO 2020, das Herz Italiens: Die Azzurri im Viertelfinale – Österreich erst in der Verlängerung geschlagen. Chiesa und Pessina tilgen das Leid und führen uns ins Viertelfinale."

ÖSTERREICH:

Der Standard: " Österreich scheidet nach heroischem Kampf gegen Italien mit 1:2 in der Verlängerung aus. Das ÖFB-Team verpasst die Sensation im Achtelfinale nur knapp. Kalajdzic erzielt den Anschlusstreffer, ein Tor von Arnautovic wird wegen Abseits aberkannt."

"Österreich verliert heroischen Kampf"

Kronen Zeitung: "Super gekämpft, aber Favorit gewann 2:1 – Tapferes Österreich scheitert knapp am Wembley-Wunder."

Kurier: "Spätes EM-K.o. nach heroischem Kampf: Österreich unterliegt Italien."

Die Presse: "Österreich verliert heroischen Kampf gegen Italien."

Kleine Zeitung: "Der Traum war zum Greifen nahe."

Wiener Zeitung: "Fast"

