Den EM-Auftakt hatte sich Mats Hummels sicherlich ganz anders vorgestellt.

Das erste Gruppenspiel gegen Weltmeister Frankreich verlor die deutsche Nationalmannschaft mit 0:1 und startete damit erstmals überhaupt mit einer Niederlage in eine EM-Endrunde.

Ausgerechnet ein Eigentor von Hummels besiegelte die Auftaktpleite. Nach der Partie äußerte sich der Dortmunder bei Instagram über die unglückliche Szene. "Die Niederlage schmerzt uns sehr und mich besonders, weil mein Eigentor das Spiel am Ende entschieden hat", schrieb der Innenverteidiger.

Hummels: "Spielerisch noch Luft nach oben"

Hummels lenkte in der 20. Minuten eine Flanke von Lucas Hernández unglücklich an Manuel Neuer vorbei ins eigene Netz. Es war das erste Eigentor einer deutschen Mannschaft bei einer EM.

"Wir haben alles reingeworfen und einen tollen Kampf geliefert", stellte der Abwehrspieler unabhängig seines Fauxpas fest und mahnte: "Dass wir spielerisch noch Luft nach oben haben wissen wir natürlich auch."

Grundsätzlich habe man aber gesehen, "dass wir uns zerreißen wollen bei diesem Turnier, dass wir Euch wieder begeistern und erfolgreich sein wollen".

Hummels bedankte sich zugleich für "so viele (nicht nur) aufmunternde Worte". Der Rückkehrer erklärte: "Das tut gut, weil es mir so unglaublich viel bedeutet, wieder für Deutschland am Ball zu sein."

Müller: "Schlagen gegen Portugal zurück"

Thomas Müller, der ebenfalls sein Pflichtspiel-Comeback für das DFB-Team feierte, meldete sich auch auf Instagram.

"Um ehrlich zu sein, haben wir viel gegeben. Um ehrlich zu sein, offensiv war es nicht genug!", meinte der Bayern-Profi. "Wir bleiben als echtes Team zusammen stark und schlagen am Samstag gegen Portugal zurück."

