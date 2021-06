Am Ende stand er ganz bescheiden da und winkte den Zuschauern.

Kevin De Bruyne wusste, dass es an diesem Donnerstagabend nicht um ihn gegangen war - dabei hatte sich in den Minuten zuvor sprichwörtlich alles um ihn gedreht: die ganze Mannschaft, alle Spieler, die wie Bienen um ihre Königin gekreist waren.

Nur dass es sich in diesem Fall um einen König handelt. Den "König der Belgier", wie Het Laatste Nieuws im eigenen Land getitelt hatte.

Jener König hatte bei seiner Rückkehr nach überstandenem Augenhöhlen- und Nasenbeinbruch das Tor zum Ausgleich gegen Dänemark mustergültig vorbereitet, den Siegtreffer zum 2:1 gleich selbst erzielt - und damit die Pforte zum Achtelfinale fast im Alleingang aufgemacht.

Eines Monarchen würdig, ist man geneigt zu sagen.

De Bruyne von Presse und Experten gefeiert

"Es sah düster aus", schrieb Het Laatste Nieuws über den Abend. "Die Schoßhündchen wurden vom Löwenkönig zur Ordnung gerufen. Ein Tor und ein Assist: beides Meisterwerke."

Dass diese Meisterwerke so glücken konnten, ist verwunderlich genug. Erst am 29. Mai hatte sich De Bruyne im Finale der Champions League jene schweren Gesichtsverletzungen zugezogen. Ganz Belgien hatte um seinen Superstar gebangt, vielleicht schon in stiller Erwartung, dass der 29-Jährige nicht rechtzeitig auf Top-Niveau kommen würde.

Was das angeht, hat De Bruyne alle Zweifler widerlegt - und nicht nur seine Landsleute, sondern die ganze Fußball-Welt verzaubert. (Tabellen der EM)

"Wo De Bruyne ist, da ist Hoffnung", schrieb The Guardian in England.

Graeme Souness, dreimaliger Europapokalsieger der Landesmeister und langjähriger Kapitän des FC Liverpool, erklärte derweil die Wirkung, die De Bruyne auf seine Mit- und Gegenspieler habe.

"Als er auf den Platz kam, haben alle an Größe gewonnen", sagte der 68 Jahre alte Schotte bei ITV. "Seine Mitspieler hatten plötzlich diesen gewissen Glauben. Sie waren ein komplett anders Team als in Hälfte eins. Sie dachten sich: 'Er ist da - alles wird gut.' Das ist ein ganz neues Level."

EM als Krönung für Belgiens "Goldene Generation"?

Auch Belgiens Coach Roberto Martínez wusste, bei wem er sich zu bedanken hatte.

"Ich zweifle nie an Kevins Talent", sagte der 47-Jährige nach der Partie. "Aber es war schon sehr beeindruckend, ein Spiel so zu beeinflussen, wenn man so lang nicht gespielt hat."

Und De Bruyne selbst? "Ich bin froh, dass ich meinen Job gemacht habe", erklärte der ManCity-Star so knapp wie möglich, sicher schon im Wissen, dass noch viel Arbeit auf ihn und seine Mannschaft zukommt.

Immerhin ist das Ziel der Titel, um die "Goldene Generation" der Belgier endlich zu belohnen - vielleicht die letzte Chance, die noch bleibt. De Bruyne, Romelu Lukaku, Thibaut Courtois, Axel Witsel und Co. sind entweder schon 30 oder gehen stark darauf zu.

Dass die Partie gegen Dänemark aber im Schatten von Christian Eriksen gestanden hatte, für den die Belgier eine großangelegte Aktion durchführten, wollte De Bruyne indes nicht verschweigen und zeigte es mit noblen Gesten.

So nahm er den dänischen Kapitän Simon Kjaer nach dem Spiel in die Arme und spendete ihm Trost. Anschließend wanderte der 29-Jährige noch zu den dänischen Fans und zollte Respekt mit erhobenem Daumen und weiterem Applaus.

De Bruyne eben - eines Königs würdig.

