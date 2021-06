Die deutsche Nationalmannschaft bangt kurz vor dem EM-Start um Jonas Hofmann.

Der Mittelfeldspieler von Borussia Mönchengladbach hat sich am Donnerstag "im Training am Knie verletzt", erklärte DFB-Pressesprecher Jens Grittner auf einer Medienrunde am Freitag. Wie schwer die Verletzung ist könne man aber erst nach Abschluss weiterer Untersuchungen verkünden.

Hofmann hatte am Freitagmorgen noch mit den Kollegen für das offizielle Mannschaftsfoto des EM-Kaders posiert, nach dem Shooting ging es für ihn aber nicht wie für die anderen Spieler auf den Trainingsplatz sondern zurück ins Quartier.

Deutschland tritt am Dienstag zum ersten EM-Spiel an, dann geht es gegen Weltmeister und Topfavorit Frankreich.

