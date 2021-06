Sowohl Kroatien als auch die Spanier mussten bis zum letzten Gruppenspiel um den Einzug ins Achtelfinale bangen. (Alle News & Infos zur EM 2021)

Die Kroaten schossen sich dann aber dank eines überragenden Luka Modric beim 3:1 gegen Schottland in die K.o.-Runde. Die Iberer machten es beim 5:0 gegen die Slowakei noch deutlicher.

Am Montag treffen beide in Kopenhagen direkt aufeinander. (Spielplan & Ergebnisse der EM 2021)

Rebic ersetzt Perisic - Spanien baut Erfolgself um

Die Spanier sind in diesem Spiel auch deshalb leicht favorisiert, weil der aktuelle Vizeweltmeister auf Ivan Perisic verzichten muss. Der drittbeste Torschütze in der Verbandsgeschichte Kroatiens hat sich mit Corona angesteckt und fällt für das Spiel aus. Dafür rückt der Ex-Frankfurter Ante Rebic in die Startformation. (Alle Teams der EM 2021)

Bei der Mannschaft von Luis Enrique sind hingegen alle Stammspieler an Bord. Im Vergleich zum letzten Gruppenspiel nimmt Trainer Enrique zwei Änderungen vor. Linksverteidiger Gayà rückt für Jordi Alba neu in die Mannschaft. Und Ferran Torres - gegen die Slowakei als Joker erfolgreich - beginnt in der Offensive anstelle von Gerard Moreno. Leipzigs Dani Olmo sitzt zunächst ebenso wie Ex-Bayern-Star Thiago nur auf der Bank.

EM 2021 Achtelfinale - die Aufstellungen von Kroatien und Spanien:

Kroatien: Livakovic - Juranovi, Caleta-Car, Vida, Gvardiol - Brozovic, Kovacic - Vlasic, Modric, Rebic - Petkovic. - Trainer: Dalic

Spanien: Simón - Azpilicueta, García, Laporte, Gayà - Busquets - Koke, Pedri - Ferran Torres, Morata, Sarabia. - Trainer: Enrique

EM 2021: Kommt Spanien weiter als 2016?

Die Spanier, die vor fünf Jahren im Achtelfinale mit 0:2 an Italien scheiterten, könnten erstmals seit 2012 wieder ein Viertelfinale bei einer EM-Endrunde erreichen. Damals wurden sie – genauso wie vier Jahre zuvor – Europameister.

Die Kroaten scheiterten bei der EM 2016 in Frankreich ebenfalls im Achtelfinale – mit 0:1 nach Verlängerung an Portugal. Sie sind bislang noch nie über das Viertelfinale hinausgekommen.

Wer gewinnt, bekommt es im Viertelfinale in St. Petersburg mit dem Gewinner des Duells zwischen Frankreich und der Schweiz zu tun.

Hier können Sie sich den PDF-Spielplan der Fußball-EM 2021 herunterladen und im Anschluss ausdrucken

So können Sie Kroatien - Spanien LIVE im TV & Stream verfolgen:

TV: ZDF

Stream: ZDF/MagentaTV

EM LIVE: Achtelfinale zwischen Kroatien - Spanien im Liveticker

Liveticker: Kroatien gegen Spanien auf SPORT1.de und SPORT1 App

