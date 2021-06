In der Hammergruppe F der EM 2021 haben sich drei Schwergewichte für das Achtelfinale qualifiziert, lediglich die Ungarn mussten als Gruppenletzter in einer dramatischen Schlussphase die Segel streichen. Frankreich holte sich den Gruppensieg und trifft im Achtelfinale in Bukarest nun auf die Schweiz. (Spielplan & Ergebnisse der EM 2021)

Im Gegensatz zum aktuellen Weltmeister aus Frankreich konnte die Schweiz erst am letzten Gruppenspieltag das Ticket für die K.o-Phase der Europameisterschaft lösen. (Tabelle & Gruppen der EM 2021)

EM 2021: Schweiz klarer Außenseiter

Die "Nati" überstand als einer der vier besten Gruppendritten die Vorrunde. Gegen die Équipe Tricolore geht die Elf von Trainer Vladimir Petkovic allerdings als klarer Außenseiter in die Partie. (Die Statistiken der EM 2021)

Frankreich hat nämlich seit November 2020 kein einziges Länderspiel mehr verloren. Bei Welt- und Europameisterschaften steht bei den Franzosen in den letzten 17 Länderspielen sogar eine Bilanz von 12-4-1 zu Buche, wobei die einzige Niederlage im EM-Finale 2016 gegen Portugal erst nach Verlängerung zustande kam.

EM 2021: Frankreich erst mit einem Sieg

Frankreich gelang der einzige Sieg in der Gruppenphase gegen Deutschland, und das ohne selbst ein Tor zu schießen. Mats Hummels war mit einem Eigentor im Auftaktspiel die tragische Figur. Gegen Ungarn mühte man sich zu einem Remis, während die Schützlinge von Didier Deschamps in der Partie gegen Portugal beim Stand von 2:2 nichts mehr riskieren wollten.

Nichtsdestotrotz sind die Franzosen mit dem brandgefährlichen Offensivtrio um Karim Benzema, Kylian Mbappé und Antoine Griezmann immer in der Lage, Außergewöhnliches zu leisten.

Die Schweiz hat derweil zum vierten Mal in den letzten vier WM- oder EM-Teilnahmen die Gruppenphase eines großen Turniers überstanden. Bei den drei EM- oder WM-Teilnahmen zuvor musste die Schweiz jedoch im ersten Spiel nach der Gruppenphase bereits die Segel streichen. (Alle Teams der EM 2021)

Nach dem schwachen Auftritt gegen die formstarken Italiener, wo die Eidgenossen klar mit 0:3 den Kürzeren zogen, gab es gegen die Türkei eine Trotzreaktion. Vor allem die Offensive der Schweizer hinterließ dabei einen starken Eindruck. Xherdan Shaqiri markierte beim Gruppenfinale sogar zwei Tore für seine Mannschaft und war damit maßgeblich am klaren Erfolg gegen die Türkei beteiligt.

Achtelfinale - die Aufstellungen von Frankreich und Schweiz:

Frankreich: Lloris – Pavard, Varane, Kimpembe, Lenglet – Kanté, Pogba, Rabiot – Griezmann – Mbappé, Benzema

Schweiz: Sommer – Elvedi, Akanji, Rodriguez – Widmer, Xhaka, Freuler, Zuber – Shaqiri – Embolo, Seferovic

So können Sie Frankreich - Schweiz LIVE im TV & Stream verfolgen:

TV: ZDF

Stream: ZDF/MagentaTV

Liveticker: SPORT1.de und SPORT1 App

