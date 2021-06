Was für ein unfassbares Spektakel!

Weltmeister Frankreich und die Schweiz haben sich ein denkwürdiges EM-Achtelfinale geliefert.

Die Eidgenossen sorgten dabei mit 5:4 im Elfmeterschießen für die Sensation und warfen die favorisierten Franzosen aus dem Turnier. Kylian Mbappé scheiterte beim entscheidenden Elfer an Yann Sommer, der bislang nicht gerade als Elfmeter-Killer bekannt war.

Sommer: "Das ist unfassbar"

"Im Moment fühle ich alles, was da drin ist. Ich bin mega stolz auf die Mannschaft, wie wir das gemacht haben. Das ist traumhaft", sagte Sommer im SRF: "Die Art und Weise war hervorragend, wir haben gegen eine unglaubliche Mannschaft gespielt, wo in zwei Minuten eigentlich alles kaputt geht. Wie wir zurückgekommen sind und daran geglaubt haben, das ist unfassbar. Unfassbar."

Bei den Franzosen saß der Frust tief. "Es hat immer etwas gefehlt. Am Ende war das Elfmeterschießen eine Lotterie. Wir sind wir natürlich enttäuscht", sagte Raphael Varane. "Ich finde, wir sind eine gute Gruppe und haben eine gute Mentalität. Wir werden das anlysieren und müssen den Kopf oben behalten. In der Kabine wird es sehr ruhig werden. Wir müssen an die kommenden Ziele denken."

Nach 120 ereignisreichen Minuten hatte es 3:3 (3:3, 0:1) gestanden. Am Freitag wartet im Viertelfinale Spanien. (Ergebnisse und Spielplan der EM)

Das Viertelfinale eines großen Turniers hatte die Schweiz zuletzt vor 67 Jahren erreicht - bei der WM 1954 im eigenen Land. Für Frankreich endete eine Serie von 19 Pflichtspielen ohne Niederlage.

Der Ex-Frankfurter Haris Seferovic (15.) brachte die Schweizer zunächst per Kopf überraschend in Führung. (Das Spiel zum Nachlesen im Ticker)

Rodríguez verschießt Elfer - danach dreht Benzema auf

Zu Beginn des zweiten Durchgangs hatten die Eidgenossen die große Chance, die Führung weiter auszubauen. Nach einem Foul von Benjamin Pavard an Steven Zuber auf der Sechzehnerlinie entschied Schiedsrichter Fernando Rapallini nach Videobeweis auf Elfmeter, aber Ricardo Rodríguez scheiterte an Hugo Lloris (55.).

Der Fehlschuss war gleichzeitig ein Weckruf für die Franzosen, die keine zwei Minuten brauchten, um das Spiel zu drehen. Karim Benzema verschaffte sich mit einer kunstvollen Ballannahme an der Strafraumgrenze raum und vollende zum Ausgleich (57.).

Pogba trifft traumhaft - Gavranovic erzwingt Verlängerung

Wenig später staubte der Angreifer von Real Madrid aus kurzer Distanz nach einem Heber von Antoine Griezmann per Kopf ab (59.). Paul Pogba (75.) sorgte mit einem traumhaften Schlenzer in den rechten Winkel für ein weiteres Highlight.

Seferovic (81.) sorgte mit seinem zweiten Treffer des Abends nochmals für Spannung in der Schlussphase. Der vermeintliche Ausgleichstreffer von Mario Gavranovic (85.) zählte wegen einer Abseitsstellung nicht. Fünf Minuten später traf Gavranovic (90.) erneut - und diesmal zählte es.

Um ein Haar hätte der eingewechselte Bayern-Star Kingley Coman für den Lucky Punch für Frankreich gesorgt, doch der Flügelstürmer traf nur die Latte (90.+4). Die Partie bekam ihre verdiente Zugabe. In der Verlängerungen spielten beide Teams weiter nach vorne - Tore fielen aber keine mehr. Die Entscheidung fiel im Elfmeterschießen.

