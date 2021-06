Ein Kracher zum Start: Weltmeister Frankreich ist der denkbar schwerste Auftaktgegner für Deutschland, doch Joachim Löw und seine Elf versprühen Zuversicht.

Der Bundestrainer ist bereit für den Kracher-Start in die EM gegen Weltmeister Frankreich. Das versprach der 61-Jährige der gesamten Fußball-Republik. "Wir sind uns der Bedeutung bewusst, dass wir für unsere Nation alles abrufen werden, was in unserer Macht steht", sagte er. (Alle News & Infos zur EM 2021)

Anzeige

So können Sie Frankreich - Deutschland live im TV & Stream verfolgen

TV: ZDF

Stream: ZDF/MagentaTV

EM LIVE: Frankreich gegen Deutschland im Liveticker

Live-Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App

Entscheidung vor Anpfiff: Diese drei Spieler stehen nicht im Kader

Schon vor dem Anpfiff am Abend musste Bundestrainer Löw erste Personalentscheidungen treffen. Da nur 23 Spieler im Spieltagskader stehen dürfen, bleibt für ein Trio nur der Platz auf der Tribüne.

SPORT1 kann die Meldungen von Sky bestätigen, wonach neben Bayern-Star Leon Goretzka auch der verletzte Jonas Hofmann (Borussia Mönchengladbach) und Goretzkas Bayern-Teamkollege Jamal Musiala nicht im Aufgebot stehen.

hier . Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit, alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du Alle Akzeptieren Einmal Akzeptieren

Deutschland gegen Frankreich "zu Hause"

Seine Stars und er würden am Dienstag in der Münchner Allianz Arena notfalls "durch die Hölle" gehen, versicherte der scheidende Bundestrainer vor seiner letzten Mission. 25 Jahre nach dem bislang letzten EM-Triumph in Wembley will sich Löw am 11. Juli in Englands Fußball-Kathedrale mit dem silbernen Pokal durch das große Tor verabschieden.

EM-Tippkönig gesucht! Jetzt zum SPORT1 Tippspiel anmelden

"Wir haben hohe Ziele", bestätigte Kapitän Manuel Neuer, Löw will dafür "alles raushauen". Das wird auch dringend nötig sein, wenn Frankreich in der Hammergruppe F nicht nur für ihn der Anfang vom Ende sein soll. Droht nach dem WM-Desaster 2018 ein bitteres Déjà-vu?

Deutschland: Kimmich da, "wo es das Beste ist"

In den zweieinhalb Wochen der Vorbereitung in Seefeld und im Kuschel-"Campo" von Herzogenaurach schärfte Löw die Sinne. "Alle wissen: Wir müssen sofort und zu jeder Zeit bereit sein", betonte er. Sonst werde es schon gegen die "variabelste Mannschaft der Welt" mit Wunderknabe Kylian Mbappé schiefgehen. (Spielplan & Ergebnisse der EM 2021)

Eines der großen Themen vor dem Spiel war die Position Bayern-Star Joshua Kimmich. "Der Jo spielt da, wo es das Beste ist für die Mannschaft", sagte Löw. Große Bedeutung misst der Coach auch seiner zweiten Reihe bei. Die Reservisten könnten entscheidend sein, meinte Löw und beschwor den Teamgeist, der die Nationalelf 2014 auf den WM-Gipfel getragen hatte. Wie damals sein goldener Joker Mario Götze müssten alle "für die Sekunde X" brennen. (EM-Liveticker)

Hier können Sie sich den PDF-Spielplan der Fußball-EM 2021 herunterladen und im Anschluss ausdrucken

Darauf hat sich das DFB-Team auch abseits des Platzes eingestimmt. "Wir haben eine viel bessere Atmosphäre als 2018", sagte Abwehrspieler Mats Hummels, er habe "viel mehr das Gefühl, dass alle an einem Strang ziehen." Der Dortmunder und "Radio" Thomas Müller haben sich dabei eingebracht, "als wären sie nie weggewesen", lobte Löw.

EM 2021: Löw startet in sein letztes Turnier

Wehmut verspürt der Bundestrainer vor seinem letzten Hurra nicht, er fiebert dem Start "ungeduldig" entgegen. Löw, versicherte sein langjähriger Wegbegleiter Oliver Bierhoff, sei "alles andere als eine lame duck". Auch die Mannschaft sei der riesigen Herausforderung gewachsen. "Wir haben eine hohe Qualität und wollen weit kommen. Es ist alles möglich", behauptete Bierhoff. Die Rekord-Siegprämie von 400.000 Euro würde er "gerne zahlen". (Tabelle & Gruppen der EM 2021)

Tragen sollen die DFB-Elf die Fans - auch wenn es "nur" 14.000 sein werden, darunter die Familien der Stars und Löws Nachfolger Hansi Flick. Für die Spieler, meinte Bierhoff, sei die Zuschauerrückkehr "wie Weihnachten".

Deutschland - Frankreich: Fehler verboten

Geschenke sind von den Franzosen nicht zu erwarten. "Du darfst gegen sie keine Fehler machen, das nutzen sie gnadenlos aus", sagte Löw. Konter müssen im Keim erstickt werden, Müller soll das Gegenpressing organisieren. "Wenn so ein Mbappe ins Rollen kommt, ist er schwer zu stoppen", warnte Toni Kroos. (Alle Teams der EM 2021)

Wie man das verhindert? "Wir müssen leidensfähig sein", sagte Löw.

Die voraussichtlichen Mannschaftsaufstellungen von Deutschland & Frankreich

Deutschland: Neuer - Ginter, Hummels, Rüdiger - Kimmich, Kroos, Gündogan, Gosens - Gnabry, Müller, Havertz - Trainer: Löw

Frankreich: Lloris - Pavard, Varane, Kimpembe, Hernandez - Pogba, Kante, Rabiot - Benzema, Griezmann, Mbappé - Trainer: Deschamps

Alles zur Fußball-EM 2021 bei SPORT1: