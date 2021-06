Showdown im Fußball-Tempel Wembley: Mit einem Sieg im Klassiker gegen England will Joachim Löw seinem goldenen Abschied näherkommen.

Er "verschwende nicht eine Sekunde" an den Gedanken, dass das EM-Achtelfinale gegen England vor über 40.000 erwartungsfrohen Briten sein letztes Spiel als Bundestrainer sein könnte, sagte Löw. Stattdessen gilt seine volle Konzentration dem Kracher in London. ( Alle News & Infos zur EM 2021)

Anzeige

"Deutschland gegen England bei Turnieren, da spricht man Jahre drüber. Dafür ist man Trainer. Das ist ein Spiel, das alle elektrisiert und fesselt", schwärmte Löw nach der Ankunft und meinte: "Wir sind bis in die Haarspitzen motiviert!"

EM-Tippkönig gesucht! Jetzt zum SPORT1 Tippspiel anmelden

Ob ihm aber auch alle zur Verfügung stehen, ist plötzlich wieder offen. Die Schädelprellung bei Ilkay Gündogan sei "nicht ganz so ohne", sagte Löw, zudem waren Antonio Rüdiger und Publikumsliebling Robin Gosens "ein bisschen" erkältet. "Wir müssen abwarten", sagte Löw, eine endgültige Entscheidung über ihren Einsatz wolle er erst am Dienstagvormittag treffen. ( Spielplan & Ergebnisse der EM 2021)

EM 2021: Deutschland erst gegen England - dann Finale?

Am Abend (18.00 Uhr) sollen seine Jungs die englische Fußball-Kathedrale stürmen - doch Löw warnte noch einmal eindringlich vor den Three Lions. "England kann seit 2018 gegen jede Mannschaft gewinnen", sagte er über den WM-Vierten, "sie sind defensiv sehr stabil und haben vorne Geschwindigkeit. Sie werden alles raushauen." ( EM-Liveticker)

So oder so - bei einem Sieg in London steht Löws goldener Abschiedsmission (fast) nichts mehr im Wege. Im Viertelfinale in Rom wäre Schweden oder die Ukraine ein machbarer Gegner, im Halbfinale erneut in Wembley käme es zum Duell mit Dänemark oder Tschechien. "Wir haben ein Etappenziel erreicht, aber das ist nicht, was wir wollen. Wir geben uns mit der Achtelfinalteilnahme nicht zufrieden", sagte Kapitän Manuel Neuer und plante schon die Rückkehr: "Wir wollen noch mal in London spielen." ( Tabelle & Gruppen der EM 2021)

Am 11. Juli findet dort auch das Finale statt.

DFB-Team diesmal ohne Rückstand?

Doch zunächst muss die hohe Hürde England übersprungen werden, auch wenn das DFB-Team in Wembley seit 1975 in sieben Spielen (sechs Siege) ungeschlagen ist. "Das sind zwei große Fußball-Nationen, das wird hoffentlich ein Leckerbissen", sagte Thomas Müller. ( Alle Teams der EM 2021)

Hier können Sie sich den PDF-Spielplan der Fußball-EM 2021 herunterladen und im Anschluss ausdrucken

Aber: In den vergangenen sieben Spielen bei EM oder WM geriet die DFB-Auswahl mit 0:1 in Rückstand. Gegen die defensivstarken Gastgeber (kein Gegentor in der Vorrunde) könnte dies schon ein entscheidender Rückschlag sein. "Jetzt entscheidet jede Kleinigkeit, da müssen wir hellwach sein. Eine stabile Defensive ist jetzt elementar wichtig", sagte Neuer. ( Die Statistiken der EM 2021)

Er und seine Teamkollegen werden wegen der Corona-Lage im Stadion aber nur von bis zu 2000 in England lebenden Deutschen unterstützt. "Da sind die Engländer klar im Vorteil", sagte DFB-Direktor Oliver Bierhoff, der Deutschland vor 25 Jahren in Wembley per Golden Goal zum bisher letzten EM-Titel geschossen hatte.

Die mögliche Aufstellung von Deutschland:

Neuer – Rüdiger, Hummels, Ginter, – Gosens, Kroos, Goretzka, Kimmich – Müller, Gnabry, Havertz

So können Sie England - Deutschland live im TV & Stream verfolgen:

TV: ARD

Stream: ARD/MagentaTV

EM LIVE: Achtelfinale zwischen England - Deutschland im Liveticker

Liveticker: England gegen Deutschland auf SPORT1.de und SPORT1 App

Alles zur Fußball-EM 2021 bei SPORT1:

Alle News & Infos zur EM 2021

Spielplan & Ergebnisse der EM 2021

EM-Liveticker

Tabelle & Gruppen der EM 2021

Alle Teams der EM 2021

Die Statistiken der EM 2021