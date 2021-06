Die walisische Nationalmannschaft gibt regelmäßig eine seltsame Figur ab - jedoch nicht auf fußballerische Art und Weise.

Vielmehr sorgen die ungewöhnlichen Mannschaftsbilder der Waliser bei Zuschauern und Fans regelmäßig für Verwunderung. So auch bei der EM und im Achtelfinale gegen Dänemark, das das Team um Superstar Gareth Bale mit 0:4 verlor.

Manchmal knien sieben Spieler auf dem Boden, während vier Spieler linkszentriert im Hintergrund stehen wie gegen die Dänen, vor anderen Partien stehen fünf Spieler hinten, während acht Spieler knien - mit ungewöhnlichen Abständen zueinander.

Die Teamfotos der Waliser haben mit regulären Mannschaftsbildern wenig zu tun.

Aber was steckt hinter den kuriosen Fotos?

Kuriose Wales-Teamfotos: "Wir waren da einfach nicht gut drin"

Zu Beginn: schlicht Unvermögen.

"Wir waren da einfach nicht gut drin", erklärte der ehemalige walisische Nationalspieler Joe Ledley vor einiger Zeit. Bereits bei der EM 2016 waren die seltsamen Teamfotos der Waliser zu sehen - und das Team kam überraschend ins Halbfinale.

"Erst haben wir uns damit nicht befasst, aber dann kamen immer mehr Bilder zusammen und es war schrecklich - also dachten wir, wir können es einfach so lassen", so Ledley.

Aus Unvermögen wurde ein Ritual

Aus den missglückten Fotos, die auch Mittelfeldspieler Jonny Williams zunächst als "ein Versehen" bezeichnete, hat sich für das walisische Team eine Art Glücksbringer entwickelt.

"Es hat uns Glück gebraucht. Das hat nichts mit Aberglauben zu tun, aber ich gehe nicht davon aus, dass wir nochmal ein vernünftiges Bild hinbekommen werden", kündigte Ledley 2016 an.

Und tatsächlich: Die ungewöhnlichen Teambilder sind seitdem fester Bestandteil bei den Walisern und auch der Erfolg bleibt nicht aus - als Gruppenzweiter qualifizierte sich Wales mühelos für die Europameisterschaft in diesem Jahr.

Die Anordnungen der Spieler entstehen dabei aber nicht mehr spontan, wie dies früher der Fall war. Dies werde zwar nicht trainiert, in Meetings jedoch kurz angesprochen.

"Ich weiß nicht, wie weit wir mit solchen Mannschaftsbildern noch gehen können.... es sei denn, wir lassen Wayne Hennessey (Torwart, Anm. d. Red.) alleine hinten", überlegte Williams damals.

Auch heute noch sorgt das Team von Interimstrainer Rob Page mit den kuriosen Bildern regelmäßig für Verwunderung. Dass dies jedoch keine Garantie für ein erfolgreiches Spiel ist, zeigte die Partie gegen Dänemark.

Wales machte vor Anpfiff das obligatorisch ungewöhnliche Mannschaftsbild, verlor jedoch und schied im Achtelfinale der Europameisterschaft aus.

