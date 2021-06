Seit Mittwochabend steht es fest: Deutschland trifft im Achtelfinale der EM 2021 auf die englische Nationalmannschaft. (EM 2021: England - Deutschland, Dienstag ab 18 Uhr im Liveticker)

Jürgen Klopp, Trainer des FC Liverpool, lebt bereits seit sechs Jahren auf der Insel und kennt viele englische Nationalspieler sehr gut.

So auch Jordan Henderson, Spielführer sowohl bei den Reds als auch den Three Lions. Ihm schickte Klopp sofort eine Nachricht, als sich Deutschland Platz zwei in Gruppe F und damit das Achtelfinal-Duell mit England gesichert hatte. (Die Achtelfinalpartien im Überblick).

Laut Henderson war es Klopps Intention, ihn damit auf humorvolle Weise aufzuziehen. (Alles Wichtige zur Fußball-EM 2021)

Henderson: Klopp sendete mir ein Emoji

Beim Mirror bestätigte der 31 Jahre alte Mittelfeldspieler: "Ja, wir hatten Kontakt. Unmittelbar nach dem Abpfiff sendete er mir ein lachendes Emoji!"

Dieser soll ihn aber nicht aus seinem Konzept gebracht haben - ganz im Gegenteil: Vor dem Spiel gegen die DFB-Elf zeigt sich der Kapitän fokussiert: "Wir haben eine ziemlich junge Mannschaft, aber ich glaube, dass das etwas Positives sein kann. Viele dieser Jungs gehen einfach nur raus, spielen und genießen das Spiel - und das ohne Angst. Genau das ist das, was sie am kommenden Donnerstag wiederholen müssen."

Um 18 Uhr findet das Duell der beiden Nationen statt - in wichtigen Spielen konnte zuletzt immer die deutsche Mannschaft als Sieger vom Platz gehen. England hat nach dem dramatischen Halbfinal-Aus 2018 gegen Kroatien bei ihren Fans wieder etwas gut zu machen.

